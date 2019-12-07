Atina, Libya elçisini kovdu

Bu çerçevede de BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin atadığı Libya’nın Atina Büyükelçisi Muhammed Yunis’in dün Yunan Dışişleri’ne çağrılarak “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edildiği açıklandı ve 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi. Gerekçe olarak, hafta başında Türkiye-Libya mutabakatının içeriğini sunması için kendisine verilen ültimatoma uymaması gösterildi. Ayrıca, Trablus hükümetine muhalif “Libya Ulusal Ordusu” lideri Halife Hafter yakınlığı ile bilinen Tobruk’taki “parlamento başkanı” Agile Saleh Issa Gvoider’in haftaya perşembe Atina’ya geleceği açıklandı. Öte yandan ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, “Libya ile mutabakat muhtırası bölgede gerginlikler yarattı. Yardımcı olmuyor ve kışkırtıcı” dedi.

ÖZÜGERGİN: TÜRKLERİN HAKLARI GÖZ ARDI EDİLDİ

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunan Skai televizyonuna verdiği demeçte, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını korumaktaki kararlılığını vurgulayarak, “Bu noktaya, Kıbrıs Rum yönetiminin, Yunanistan’ın desteği ile doğu Akdeniz’de sahilleri en uzun ülke olan Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının göz ardı etmesi sonucu gelindi” dedi. Büyükelçi Özügergin Kıbrıs sorununun çözümünün son derece önemli olduğunu da belirtti.

‘YUNANİSTAN’IN KARARINI KINIYORUZ’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’daki 5. MED - Akdeniz Diyaloğu Forumu’nda Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili, “Doğu Akdeniz’de biz başından beri hep şunu söylüyoruz; Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç, tüm ülkelerle bu konuda ikili ya da çok taraflı anlaşmaya hazırız ama bölgede bazı ülkeler tek taraflı adımları ve Türkiye’yi eleştirmeyi tercih ettiler” dedi. Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni sınır dışı etme kararına da değinerek, “İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz. Libya bağımsız, egemen bir devlettir. Bu, Yunanistan’ın gerçek yüzünü göstermiştir” ifadelerini kullandı. (AA)