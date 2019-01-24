Astım ‘Y kuşağı’nda daha tehlikeli
İngiltere’de yapılan araştırmaya göre 18 ve 29 yaş arasındaki Y kuşağının ölümcül astım nöbeti geçirme riski, diğer yaş gruplarına oranla daha yüksek.
10 binden fazla astımlı katılımcıyla yapılan araştırmaya göre 18 ve 29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 34’ü geçen sene astım nedeniyle acil ilk yardım müdahalesi aldı. 60 ve 69 yaş arasındaki astım hastalarında bu oran yüzde 17 iken, 70 ve 79 yaş arasında ise yüzde 16. Araştırmada bu riskin nedeni olarak finansal belirsizlik ve pahalı yaşam koşulları gösteriliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle