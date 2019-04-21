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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
21.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Astana öncesi Rusya-Suriye teması

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Astana öncesi Rusya-Suriye teması

Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’de çözüm için yürüttüğü Astana süreci hafta içinde devam edecek. İran Dışişleri Bakanı’nın Şam ve Ankara’da yaptığı temasların ardından Rusya’dan da iki heyet Suriye Devlet Başkanı Esad’a gitti. İdlib’deki son durum ve anayasa komisyonunun görüşüldüğü belirtiliyor.

24-25 Nisan tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılacak 12’nci Suriye Astana süreci görüşmeleri öncesinde hafta içi İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Şam ve Ankara’da yaptığı ziyaretler sonrasında Rusya’dan iki ayrı heyet Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Şam’a gitti. Dün de Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Beşar Esad ile buluştu.

ŞAM’IN YORUMU

Suriye resmi haber ajansı SANA, şu açıklamaya yer verdi: “Şam’a gelen Rus heyetiyle Astana görüşmeleri öncesinde siyasi çözüm sürecinde gelinen noktayla mültecilerin evlerine dönüşü ele alınmıştır. Beşar Esad siyasi çözümün önünde duran tüm engellerin ve özellikle İdlib bölgesinin teröristlerden temizlenmesi gerektiğinin önemi üzerinde durmuştur. İdlib konusunda bazı komşu ülkelerin tıpkı Batılı devletler gibi Suriye’nin içişlerine müdahale etmeye devam ederek siyasi çözümü zorlaştırdıkları dile getirilmiştir. Esad ile Lavrentiyev arasındaki görüşmede ayrıca Suriye ihtilafında tutsaklarla rehinelerin takası konuları ele alınmıştır. Taraflar siyasi çözüm için bu sürecin de hızlandırılması gerektiği hususunda hemfikir kalmıştır. Siyasi çözüm sürecinin en önemli unsurlarından biri Suriye Anayasa Komisyonu kurulması da bir kez daha görüşülmüştür. Suriye ile Rus tarafı ileride de koordinasyon içerisinde birlikte çalışma kararlıklarını dile getirmiştir.” 

SUUDİ MESAJI: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus heyetlerinin Şam’daki temaslarında anayasa komisyonunun kurulması, ticaret ve Suriye’nin komşu Arap ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesinin ele alındığını bildirdi. Suriye’de yayınlanan El Vatan gazetesi Lavrentiyev’in Esad’a ‘pozitif bir Suudi inisiyatifi’ sunduğunu belirtti, ancak daha fazla detay vermedi.

DEAŞ, REJİME ÇÖLDE SALDIRDI: EN AZ 35 ÖLÜ

SURİYE’de terör örgütü DEAŞ ile Beşar Esad rejimi güçleri arasında çatışma yaşandı. Pusuya düşürülen rejim güçlerinden 35’inin öldüğü bildirildi. Humus vilayetinin doğusundaki çöl bölgesinde sıkışan terör örgütü DEAŞ, rejim ordusu ve İran destekli milis gruplardan oluşan rejim güçleri ile çatıştı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vur kaç taktiğini uygulayan az sayıda DEAŞ’lı, önceki gün Humus çölünde operasyon yapan rejim askerlerini pusuya düşürdü. İki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanmasının ardından İran destekli milis gruplar, rejim güçlerine destek için bölgeye gitti. Kaynaklar, çatışmalar sonucu rejim birliklerinden 35’inin öldüğünü, onlarcasının da yaralandığını ifade etti. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, çatışmayı DEAŞ’ın yenilgiye uğratıldığının ilanından bu yana en büyük ve rejimin en fazla can kaybı yaşadığı olay olarak niteledi. Gözlemevi’ne göre çatışmada 6 DEAŞ’lı öldü.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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