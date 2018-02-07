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    Aşırı sağcı vekile dokunulacak

    AA
    07.02.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Avrupa Parlamentosu (AP), sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan bazı kişilere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Fransa’daki aşırı sağ görüşlü parti Ulusal Cephe’nin Genel Sekreteri Steeve Briois’in dokunulmazlığını ülkesinin talebi üzerine kaldırdı.

    STRAZBURG’da toplanan AP Genel Kurulu, Fransa’yı temsilen AP’de bulunan ve aynı zamanda Ulusal Cephe’nin (FN) Genel Sekreteri ve Henin-Beaumont Belediye Başkanı da olan Briois’in dokunulmazlığının kaldırılmasını oyladı. 

    Genel Kurul üyelerinin el kaldırarak gerçekleştirdiği oylamada, AP üyelerinin büyük bir çoğunluğunun Briois’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandığı belirtildi.
    Briois, 2015’te başkanı olduğu Henin-Beaumont Belediyesi binasında kurulan bir Noel tasvirinin, laiklik ilkesi gereği kaldırılması gerektiğini söyleyen bir meclis üyesine, Facebook üzerinden hakaret etmiş ve bundan dolayı dava edilmişti.
    Dava kabul edilirken, Fransız yargısı, Briois’in yargılanabilmesi için AP’deki dokunulmazlığının kaldırılması başvurusunda bulunmuştu.
    AP, geçen haziran ayında dini ve ırkçı nefret içerikli sözlerinden dolayı FN’nin lideri Marine Le Pen’in de dokunulmazlığını kaldırmıştı.

    Etiketler: Steeve Briois , dokunulmazlığı kaldırıldı , Avrupa'dan haberler
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