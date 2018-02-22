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    Aşevi yabancılara yemeği kesti!

    BERLİN
    22.02.2018 - 19:31 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Essen kentindeki aşevi yöneticileri, sadece Almanlara yemek verme kararı aldı. Gerekçe Almanların azalması, çok sayıda yabancının yemek yemeye gelmesi...

    ALMANYA’nın Essen kentindeki aşevine, geçen aydan bu yana yabancılar alınmıyor. Sadece muhtaç Almanlar aşevine girebiliyor. Aşevinin gerekçesi Almanların azalması ve gelenlerin yüzde 75’inin yabancı olması. Bunun da kuyruklara yol açması. Bu nedenle sadece Alman vatandaşları içeri alınıyor. 

    Karar kentte sert tepkilere yol açtı. Essen Uyum Konseyi üyesi Martin Gonzales Kliefken, “Buraya muhtaç insanlar geliyor. Hangi milliyetten olursa olsun, muhtaç insanlar için aşevi. Yabancıları dışlayan bu karar kabul edilemez. Bu çok korkunç bir karar” dedi.
    Aşevi yetkilisi Jörg Sartor ise kararı şu sözlerle savundu:
    “Ocak ayından beri yabancılara kullanıcı kartı vermiyoruz. Kullanıcı kart sahiplerinin yüzde 61’i yabancıydı. Bu oran çocuklarla yüzde 75’i buluyor. Mülteci akınından önce bu oran yüzde 35’di. Aşevine gelen Almanların sayısı düştü. Buna uzun kuyruklar da neden olmuş olabilir. Bazen 120 kişi kuyrukta bekliyor. Yaşlı Almanlar ve çocuk bakan anneler bu kadar sırada beklemez.”
    Sartor, bu uygulamayı 6-8 hafta deneyeceklerini, belki sonra kararı iptal edebileceklerini belirtti.

    Etiketler: Aşevi yabancıya yemeği kesti! , avrupa'dan haberler , Essen
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