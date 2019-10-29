Arjantin’de zafer peroncuların
ARJANTİN’de pazar günü düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin kazananı, oyların yüzde 48’ini alan muhalefetteki merkez solun adayı ‘Peroncu’ Alberto Fernandez oldu.
Ülkedeki seçim sistemine göre yüzde 45’in üzerinde oy alan bir aday seçimi ilk turda kazanabiliyor. Başkan yardımcılığı görevi ise 2007 ile 2015 yılları arasında devlet başkanı olan Cristina Kirchner’in oldu. Fernandez, Kirchner’in iktidarında kabine şefliği görevini yürütmüş, daha sonra Kirchner ile zirai ürünlerin ihracatında uygulanacak vergiler konusunda ayrılığa düşerek bu görevden ayrılmıştı.
İktidardaki Başkan Mauricio Macri, dört yıl önce devlet başkanlığına seçilmeden önce, enflasyon ve yoksulluğu önemli ölçüde azaltma vaadinde bulunmuştu. Ancak Macri’nin iktidarında yoksulluk sınırı altındakilerin sayısı daha da arttı.
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