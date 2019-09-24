Arap Listesi dengeyi bozdu
İsrail’de hükümeti kurma görevi kime verilecek? Seçimlerden birinci çıkan Benny Gantz’a mı, yoksa ikinci sıradaki Binyamin Netanyahu’ya mı? 4 Arap partisinin destek açıkladığı Gantz, bu partilerden birinin desteğini çekmesiyle Netanyahu’nun bir sandalye gerisine düştü.
İsrail’de 17 Eylül’de yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in hükümeti kurma görevini kime vereceği büyük merak konusu oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre eski Genelkurmay Başkanı Gantz’ın lideri olduğu Mavi-Beyaz 33 milletvekili, Netanyahu’nun Likud partisi ise 31 milletvekili çıkardı. 1992’den beri ilk kez Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, Mavi-Beyaz liderliğindeki koalisyona destek vereceğini açıkladı. Arapların desteğiyle Gantz, Netanyahu’nun bulduğu toplam desteğin önüne geçmiş oldu. Ancak dün Ortak Arap Bloku’ndan Balad (Tecemmu), koalisyona destek vermeyeceğini duyurdu. Balad’dan yapılan açıklamada, “Siyonist ideolojiye sahip olması ve Likud’un sağcı görüşlerine benzer düşünceler taşımasının yanı sıra kanlı ve saldırgan askeri geçmişi edeniyle General Gantz’a karşıyız” ifadelerine yer verildi.
ARAPLARDA ÇATLAK
Balad’ın Gantz’ı desteklemeyeceğini açıklaması, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’in koalisyon hükümetini kurma görevini kime verebileceğine yönelik hesapları da altüst etti. Rivlin, önceki gün Mavi-Beyaz, Likud, Ortak Arap Listesi, Şas ve İsrail Evimiz partilerinin heyetleriyle ayrı ayrı görüşmüş, her partiye kimi başbakan olarak önerdiklerini sormuştu. Şas beklendiği gibi Netanyahu’yu önerirken, seçimlerden üçüncü parti olarak çıkan 13 milletvekilli Ortak Arap Listesi Bloku sürpriz bir şekilde Gantz’ı önermişti. Ancak bu öneriye karşı çıkan Balad, cumhurbaşkanlığındaki görüşmeye temsilci göndermemişti. Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki 8 milletvekiline sahip İsrail Evimiz ise başbakanlık için isim önermeme yolunu seçmişti. 3 milletvekiline sahip Balad’ın Gantz’ı desteklemeyeceğini açıklamasıyla Mavi-Beyaz’ın milletvekili sayısı 54’te kaldı. Sağ partilerin desteğini alan Netanyahu’nun liderliğindeki koalisyona destek veren milletvekili sayısı ise 55. Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyonu kurmaya en yakın gördüğü adaya yeni hükümeti kurma görevini verecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK
Hükümeti kurma görevi verilen başbakan adayının 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor. Ancak koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen adaya talep etmesi halinde 2 hafta ek süre verilecek. Söz konusu aday verilen ek sürede de koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa, Cumhurbaşkanı koalisyon hükümetini kurmaya aday diğer kişiyi görevlendirecek. İkinci adayın koalisyonu kurması için 28 gün süresi olacak ve ek süre verilmeyecek. İkinci aday da 4 haftalık sürede hükümeti kuramazsa seçimler bir defa daha yenilenecek.
BİLGİ NOTU
İsrail, beş ay içinde ikinci kez erken genel seçimlere gitmişti. İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman, ultra-Ortodoks Yahudi din okulu öğrencilerinin de askere alınması talebi karşılanmadığı gerekçesiyle Netanyahu ile hükümet kurmayı reddetmişti. Bunun üzerine 17 Eylül’de yeniden sandığa gidilmişti.
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