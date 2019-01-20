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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.01.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Arap Birliği'nin 'temsil düzeyi düşük' zirvesi Lübnan'da başlıyor

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Arap Birliği'nin 'temsil düzeyi düşük' zirvesi Lübnan'da başlıyor

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi, lider düzeyinde yalnızca Katar Emiri Şeyh Temim ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Abdulaziz'in katılımıyla Lübnan'da başlıyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Kongreler Merkezi'nde düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne, "Suriye ve Libya'nın daveti" konularının tartışılması nedeniyle Arap liderlerin ilgi göstermediği belirtiliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan davetiye alan üye ülkelerden Kuveyt, Tunus, Filistin, Irak, Ürdün ve Somali daha önce olumlu yanıtlar vermiş ancak birkaç gün kala bu ülkeler mazeret bildirerek Zirve'ye katılmayacaklarını iletmişti.

Zirve'ye katılamayacak olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ise sürpriz bir şekilde karar değişikliğine giderek Cumhurbaşkanı Avn'a bizzat Beyrut'taki zirveye katılacağını iletti.

Beraberindeki heyetle bu sabah Lübnan'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Avn tarafından resmi törenle karşılandı.

Dolayısıyla sadece Katar ve Moritanya'dan lider düzeyinde katılımın olduğu Zirve'ye, diğer ülkelerden ise başbakan, bakan veya Arap Birliğindeki daimi temsilci düzeyinde katılım gösterildi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesinde yayımlanan haberde, "Libya'nın zirveye katılmayacağını" gerekçe göstererek, mazeret bildiren Arap liderlerin Lübnan'a olumsuz bir mesaj vermeye çalıştıkları öne sürüldü.

ABD ve Suudi Arabistan'ın Arap ülkeleri üzerindeki baskısından dolayı katılımın olmadığı da ikinci iddia olarak yer alan haberde, bu mazeretlerin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Orta Doğu turundan sonra gelmesine dikkat çekildi.

Zirve'ye üyeliği askıda olan Suriye rejimi davet edilmezken, Libya ise Şii Emel Hareketi mensuplarının bayrağını yakması ve buna tepki gösterilmemesi üzerine katılmayacağını açıklamıştı.

Arap Birliğinin temsil düzeyi düşük zirvesi Lübnanda başlıyor

BİRLİĞİN ÖNCEKİ EKONOMİK ZİRVELERİ

Kuveyt'te 2009 yılında "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle Dayanışma Zirvesi" temasıyla gerçekleştirilen ilk Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden imarı üzerine birtakım kararlar alınmıştı.

Mısır'ın ev sahipliğinde 2011 yılında düzenlenen ikinci Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nde de bölgesel ortaklıklar yoluyla Arap toplumlarının ekonomik ve teknolojik olarak kalkınma konusundaki kararlılıkları teyit edilmişti.

Suudi Arabistan'da 2013 yılında yapılan Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin üçüncüsünde de bir araya gelen liderler, Arap yatırımlarını üye ülkelere çekmek amacıyla bir taslak üzerinde anlaşmaya varmışlardı.

Arap Birliğinin 6 yıl aradan sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği ekonomik zirvenin dördüncüsünde de kalkınma konularının ele alınması bekleniyor.

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