Arap basınından müthiş takas iddiası! İki prens...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın geçen sene sonunda satın aldığı dünyanın en pahalı tablosu olan Leonardo da Vinci imzalı “Salvator Mundi'ye ödediği para nedeniyle siyasi baskı altında olduğu ifade ediliyor.

Bu nedenle Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in, Mansur bin Zayed'in sahibi olduğu bir yat ile tabloyu takas etmek istediği aktarıldı. Dünyanın en pahalılarından olan Topaz isimli yat, 147 metre uzunuğunda, 26 yatak odasına sahip ve 52 kişiyi ağırlayabiliyor...

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman geçen sene tablo için 450,3 milyon dolar para ödemişti.

Dünyanın en pahalı tablosu olan "Salvator Mundi”nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yeni açılan Louvre Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi ile işbirliği yapan müze, 11 Kasım'da açılmıştı.