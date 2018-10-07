Aral Gölü’nü blucin kuruttu
İngiliz gazeteci Stacey Dooley, BBC için hazırladığı belgeselde Aral Gölü’nün kurumasına neden olan faktörlerden birinin ucuz blucin üretimi için suların pamuk tarlalarına yönlendirilmesi olduğunu öne sürdü.
‘Modanın Kirli Sırları’ isimli belgeselde ucuz giyim ve artan kıyafet talebinin aslında dünyayı nasıl kirlettiği ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Buna göre bir blucin için en az 15 bin 500 litre temiz su harcamak gerekiyor. Su kaynakları tarlalara yönlendirilirken üretim sırasında boya ve diğer işlemler için kullanılan su da nehir ve yeraltı sularının kirlenmesine neden oluyor.
700 BİN PARÇACIK
Ayrıca ucuz yoldan elde edilen kıyafet, ayakkabı ve spor giysiler başka bir kirlilik daha yaratıyor. Sadece İngiltere’de her yıl 300 bin tondan fazla giysi çöpe atılıyor. Evlerde yıkama sırasında spor giysilerinden kopan mikrofiber parçacıklar akarsu ve okyanusları plastik kirliliğiyle karşı karşıya bırakıyor. Bir çamaşır yıkaması sırasında 700 bin parçacık suya karışıyor.
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