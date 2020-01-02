Aradığınız CEO bu çantanın içinde

Nissan ve Renault’un eski CEO’su Carlos Ghosn’un, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a kaçış hikâyesinde ilginç ayrıntılar ortaya çıkıyor.



Ghosn’un Japonya’dan kaçışını eşi Carole’un organize ettiği ve Carole’un kardeşleri ile onların Türkiye’deki bağlantılarının desteğiyle eşini kaçırdığı iddia ediliyor. Film gibi operasyonla ilgili dünya medyasındaki iddialar şöyle:



Özel jetle İstanbul’dan Osaka’ya giden bir grup paralı asker, akşam yemeğinde sahne almak için 24 saat kameralarla takip edilen Ghosn’un evine müzik grubu üyeleri kılığında girdi. Ghosn yaklaşık 2 metrelik kontrbas çantasına girip aynı uçağa bindirildi. Osaka’dan havalanan uçak, zikzak çizerek Rus hava sahası üzerinden İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Burada 1.5 saat bekleyen Ghosn, başka bir jetle Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na indi.



Yasal yollarla Lübnan’a giriş yaptığı belirtilen Ghosn’un Fransız pasaportuyla seyahat ettiği tahmin ediliyor.