‘AP’nin Venezuela kararı sorunu derinleştirir’

AVRUPA Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı’na katılmak üzere Romanya’da bulunan Çavuşoğlu, toplantı öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre AP’nin, Venezuela’da kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu tanımasıyla ilgili soruya Çavuşoğlu, “Bu şekilde dışardan müdahale sağlıklı değildir, doğru değildir, çözüm getirmez. Sorunu daha da derinleştirir. Allah korusun içerde bir içsavaşa bile ülke sürüklenebilir” yanıtını verdi. Bakan Çavuşoğlu, bu ülkelerin taraf tutmak yerine Venezuela içinde diyaloğu ve Venezuela ile diyaloğu ön plana çıkarması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye’nin bu tür kararları doğru bulmadığını söyledi.

‘MADURO SEÇİMLE GELDİ’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Maduro seçimle geldi. Dolayısıyla Venezuela halkının bu iradesine de saygısızlık etmesin kimse” şeklinde konuştu. Öte yandan Venezuela’da gerçekte bir sorun olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu sorunun diyalog ve işbirliği ile çözülebileceğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, “Kamplaşma yerine sorunu nasıl çözeceğimize odaklanırsak Venezuela’ya ve Venezuela halkına daha çok yardımcı oluruz ve o bölgedeki birçok sorunu ortadan kaldırmış oluruz” dedi.

ROMANYA’YA TEŞEKKÜR

Romanya’nın partiler üstü bir politika izleyerek Türkiye’nin AB üyeliğini her zaman kesintisiz şekilde desteklediğini anımsatan Çavuşoğlu, “Bu dönemde de AB ile ilişkilerimizin daha da normalleşeceğine inanıyoruz. Temaslar devam edecek” dedi. Çavuşoğlu, Bulgaristan gibi Romanya’nın da bir zirve düzenlemeyi gündeme getirdiğini belirterek, 15 Mart’ta Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı’nın Brüksel’de yapılacağını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, Romanya’nın bu tutumu ve desteği için teşekkürlerini ifade etti.

‘WASHİNGTON, İRAN KARARINI DEĞİŞTİRMELİ’

Almanya, Fransa ve İngiltere’nin, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi öngören özel amaçlı ticari mekanizma kurmasıyla ilgili Çavuşoğlu, “Daha fazla diyalog ve işbirliği ile bu sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Ticaretlerle ilgili bu yaptırımlar sadece İran değil, Avrupa ülkelerini ve Japonya dahil dünyadaki birçok ülkeyi etkiliyor. Dolayısıyla ABD’nin bu tavrına karşı AB’nin attığı bu adımları olumlu buluyoruz” ifadesini kullandı. “ABD’nin bu kararlarından vazgeçmesi gerekiyor” diyen Çavuşoğlu, hangi ülkeye olursa olsun başından beri bu tür yaptırımlara karşı olduklarını söyledi.