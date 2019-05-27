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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
27.05.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı

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AP seçimlerinde İtalya'da aşırı sağ tarihi zafer kazandı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin İtalya ayağında birinci parti çıkan aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, haçı öperek İtalyanlara teşekkür etti.

AP seçimlerinde İtalya'da yüzde 34,3'lük oy oranı ile ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkan Lig partisinin lideri Salvini, düzenlediği basın toplantısında, elindeki Katolik tesbihi çıkartıp üzerindeki haç sembolünü öptü.

Salvini, "İtalya ve Avrupa'ya umudu, gururu, köklerini ve güvenliğini tekrar bulmasını sağlayanlara teşekkür ediyorum. Kendimi, Meryem Ana'nın kalbine bir oy veya partinin başarısı için değil, bir ülkenin ve bir kıtanın geleceği ve kaderi için emanet ettim." dedi.

Salvini ayrıca, AP seçimleri sonuçlarının ülkedeki koalisyon hükümetinin geleceğini zora soktuğu iddialarını yalanlayarak, hükümet programının devam ettiğini vurguladı.

Matteo Salvini, Facebook'tan yayınladığı videoda da elinde "İtalya'da 1'inci parti, teşekkürler" yazılı bir döviz tutarak, "İtalya'da birinci partiyiz, şimdi değişme sırası Avrupa'da." şeklinde konuştu.

AP seçimlerinde aday olan ve seçilen Salvini'nin ülkesinde senatör, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olmasından dolayı İtalya'daki siyasi görevlerini bırakmayarak AP parlamenterliğini Lig partisinden bir adaya devretmesi bekleniyor.

Diğer yandan İtalya'da Lig partisi elde ettiği başarıyla ülkede sağın en büyük temsilcisi olduğunu gösterdi. Lig partisi, 2014'teki AP seçimlerinde yüzde 6,2 olan oy oranını bu seçimlerde yüzde 34,3'e kadar çıkardı.

Eski başbakanlardan 82 yaşındaki Silvio Berlusconi ise ilk kez katıldığı AP seçimlerinde seçilmeyi başarsa da partisi Forza İtalya yüzde 8,78'lik oy oranıyla başarısız oldu.

Ayrıca, koalisyon hükümetinin diğer ortaklarından sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) AP seçimlerinden yenilgi ile ayrıldı. İtalyan basını, 2018'deki genel seçimlerde yüzde 32,7'lik oy oranını AP seçimlerinde yüzde 17,1'e düşüren M5S için "çöküş" ifadesini kullandı.

İtalya'daki sol görüşlü Demokratik Parti (PD) ise AP seçimleri sonucuyla Lig partisinin ardından ülkedeki ikinci en büyük parti oldu. PD, 2014'deki AP seçimlerinde aldığı yüzde 40,8'lik tarihi başarıdan çok uzakta olsa da 2018'deki genel seçimlerde elde ettiği yüzde 18,8'lik oy oranını bu AP seçimlerinde yüzde 22,7'ye çıkardı.

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