AP: ‘Afrin’den çekilin’
SURİYE’deki durumu ele alan Avrupa Parlamentosu (AP), tüm siyasi grupların destek verdiği ve Türkiye’ye Afrin’den çekilme çağrısının yer aldığı bir kararı kabul etti.
Karar, Suriye genelindeki duruma odaklanırken Türkiye bağlantılı vurgular, şu ana kadar Avrupa’dan verilen ve Ankara’nın sert tepki gösterdiği mesajların derlemesi niteliğinde.
Belgede, Türkiye’nin yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtının Suriye’deki çatışmaya yeni bir boyut kattığı, insani endişeleri arttırdığı, hassas iç dengeler ile müzakerelere dayalı bir çözüm üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtildi.
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