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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: İspanya Polisi
25.02.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Annesini pişirip köpeğiyle beraber yedi

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Annesini pişirip köpeğiyle beraber yedi

İspanya'da 26 yaşındaki bir kişi, annesini öldürüp parçalara ayırdı ve beden parçalarını yemek kaplarına koyup pişirerek köpeğiyle beraber yedi.

İspanya'da başkent Madrid'de yer alan Salamanca kentinde 26 yaşındaki bir kişi, 66 yaşındaki annesini öldürdü ve cesedin parçalarını keserek yemek kaplarına koydu.

Korkunç olay kadından bir aydır haber alamayan arkadaşının polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

Kadının evini arayan polis evde yemek kaplarına konulmuş insan bedeni parçalarına rastladı.

Psikolojik sorunları olduğu düşünülen 26 yaşındaki adamın suçunu itiraf ederken son derece soğukkanlı olduğu belirtildi. Hannibal lakaplı caninin daha önce de annesine kötü davrandığına dair sabıkası bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri cani oğlun annesini çiğ değil pişirerek yediğini söyledi. Köpek bölgede hizmet veren bir veterinere teslim edildi.

İspanya basınında yer alan bilgilerde 26 yaşındaki cani evladın iki kardeşten en genç olanı olduğu belirtildi. Feci şekilde yaşamını yitiren kadının eşinin birkaç yıl önce yaşamını yitirdiği söylendi.

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