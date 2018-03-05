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    Anlaşmanın 140’ıncı yılında ‘Sizi Türkler’den kim kurtardı’ polemiği

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    05.03.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    BULGARİSTAN’a bağımsızlık yolu açan Ayastefanos Antlaşması’nın 140’ıncı yılında Sofya ile Moskova hattında ‘Sizi Türkler’den kim kurtardı’ polemiği patlak verdi.

    Cumartesi günü Bulgaristan’ın Koca Balkan bölgesinde 1877-1878 Rus-Türk savının en büyük muharebesinin yaşandığı Şipka tepesini ziyaret eden Rusya Patriği Kiril konuşma yaparak, Çarlık Rusyası’nın Bulgaristan kurtuluşunda hakkının yenmeye çalışıldığını öne sürdü.

    Anlaşmanın 140’ıncı yılında ‘Sizi Türkler’den kim kurtardı’ polemiği

    140 yıl önce Bulgaristan’da Osmanlı’ya karşı savaşan Rus askerleri için ayin düzenleyen Rus Patriği, “Düşündüklerimi açıkça dile getireceğim. Bulgaristan yönetimi bu yılki kurtuluş savaşı etkinliklerinde Rusya’nın yanı sıra bir dizi başka ülkeyi de bizimle aynı kefeye koyma girişiminde bulunmuştur. Polonya, Letonya, Romanya gibi ülkelerin adı sayılmıştır. Ancak bu ülkeler Bulgaristan’ın kurtuluşu için Osmanlı’ya savaş ilan etmedi. Savaşı Rus Çarı 2’nci Aleksander Osmanlı’ya ilan etti ve Ayastefanos anlaşmasıyla Bulgaristan bağımsızlığına kavuştu. Tarihin çarpıtılmak istenmesinden üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Çünkü zamanında bu savaş Çarlık Rusya askerlerinin kanı dökerek kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

    Rusya Patriği Kiril’in eleştirilerine Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev yanıt vererek, “Çarlık Rusyası’nın Bulgaristan’ın kurtuluşunda oynadığı rolü küçümsemek gibi bir düşüncemiz yoktu. Bulgaristan Rus-Türk savaşı neticesinde bağımsızlığına kavuştuğunu biz de çok iyi biliyoruz. Bu savaşa Polonya-Türkiye veya başka bir savaş adı da koymuyoruz. Biz sadece Çarlık Rusya ordularının birçok milletten oluştuğunu vurgulayarak o ülke halklarına da minnettarlığımızı iletmiş olmak için sıraladık” dedi.

     

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    Etiketler: RUSYA , Bulgaristan , Türkiye
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