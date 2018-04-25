Ankara’dan Trump’ın 1915 açıklamasına ret
TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ABD Başkanı Trump’ın 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve sübjektif tarih yorumunu reddediyoruz” dendi.
Türkiye’nin, ABD yönetiminden Osmanlı’nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesine dair beklentisinin vurgulandığı açıklamada, Trump’ın ‘soykırım’ ifadesini kullanmamış olmasıyla ilgili olarak şunlar belirtildi:
“Açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklıselime uygun bir hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz.”
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