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    Ankara’dan Moskova’ya Mihraç Ural tepkisi

    Uğur ERGAN/ANKARA
    31.01.2018 - 00:43 | Son Güncelleme:

    SOÇİ’de dün yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay Reyhanlı’da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını planladığı öne sürülen Mihraç Ural’ın katılımcılar arasında yer almasına Türkiye tepki gösterdi.

    Kongreye katılan Türk heyetinin başkanı Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, etkinliği organize eden Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulunarak, ismi Ankara’ya daha önce tebliğ edilen davetliler listesinde yer almayan Ural’ın kongrede hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirerek izahat talep etti. Rus makamlarının olayı ivedilikle inceleyecekleri ve sonucu hakkında Türk tarafına bilgi verecekleri öğrenildi. Türkiye’nin Rusya’dan izahat istediği haberi Anadolu Ajansı’nda da yer aldı.

    ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

    Ural’ın Soçi’de bir ara Esad’ın kabinesinde bakan yardımcısı olarak da görev almış Kadri Cemil ile tokalaşırken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada yer aldı. Ural’ın listeler Rusya, Türkiye ve İran yetkilileri tarafından gözden geçirilirken farklı isim kullandığı için fark edilmediği üzerinde duruluyor.

    Listede Mihraç Ural’ın Ali El Kayyali adıyla yer aldığı sanılıyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde doğmuş olan Ural, terör örgütü THKP-C Acilciler’e 1976 yılında Yüksel Eriş aracılığıyla katıldı. 1980 yılı Mayıs ayında Suriye’ye kaçan Ural, ertesi yıl Hafız Esad’ın kardeşi Cemil Esad’ın emriyle vatandaşlık belgesini aldı ve Lazkiye’ye yerleşti. Ural’ın, 11 Mayıs 2013’te 52 kişinin öldüğü Reyhanlı’daki saldırıyı planladığı iddia ediliyor. Ural’ın muhaliflerin saldırısında öldürüldüğü iddia edilmişti. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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