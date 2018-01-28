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    Anayasa Mahkemesi: Şahsen katılmazsa başkan olamaz

    AA
    28.01.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:

    İspanya Anayasa Mahkemesi, eski Katalonya Özerk Yönetimi Carles Puigdemont’un eski görevine dönebilmek için yemin töreni oturumuna şahsen katılması gerektiğine hükmetti.

    İSPANYA Anayasa Mahkemesi, merkezi hükümetin başvurusu üzerine, firari Puigdemont’un adaylığını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Yaklaşık 8 saat süren değerlendirmenin ardından mahkeme, oy birliğiyle Puigdemont’un yemin törenine şahsen katılmadığı sürece başkan olamayacağına ve oturumda bulunmak için de mahkemeden izin alması gerektiğine karar verdi.

    İspanya’ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont’un başkanlık adaylığının engellemesine ilişkin başvurunun gündeme alınıp alınmaması konusundaki kararın ise tüm taraflar dinlendikten sonra verileceği açıklandı.

    YASAL DOLANDIRICILIĞI REDDETTİ
    Puigdemont, kararın açıklanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anayasa Mahkemesi bile İspanyol hükümetinin istediği yasal dolandırıcılığı reddetti” dedi. Başbakan Mariano Rajoy’u kasteden Puigdemont, ‘siyaseti düzeltemeyen kişinin istifa etmesi gerektiğini’ savundu.
    Tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle ‘devlete karşı isyan ve başkaldırma’, ‘ayaklanma’ ve ‘kamu malını kötüye kullanmak’la suçlanan Puigdemont, tutuklamadan kaçmak için görüntülü bağlanarak toplantılara katılabileceğini ve oyunu da vekalet vererek kullanabileceğini savunuyordu.

    BELÇİKA’YA KAÇMIŞTI
    27 Ekim’deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası Puigdemont, dört eski bakanla Belçika’ya kaçmıştı. Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık’ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.
    Katalonya Parlamentosu Başkanı Torrent, görevden alınan Puigdemont’u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak’ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.
    Perşembe, hükümetin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan Danıştay, Madrid’in beklentisinin aksine Puigdemont’un başkan olmasını engelleyecek bir durum bulunmadığını yönünde görüş bildirmişti.
    Buna rağmen hükümet, Puigdemont’un yeniden seçilmesini önlemek için Anayasa Mahkemesi’ne gitmişti.

    Etiketler: Carles Puigdemont , avrupadan haberler
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