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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
20.03.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Amerikan gazetesinden dikkat çeken analiz: 'YPG'nin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha'

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Amerikan gazetesinden dikkat çeken analiz: 'YPG'nin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha'

Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Afrin operasyonuna dair bir analiz yayımladı.

Ishaan Tharoor imzalı analizde Türkiye'nin Suriye'deki ilerleyişinin bölgeye yeni bir DEAŞ'lı terörist dalgası getirmesinden korkulduğu belirtildi.

"YPG'nin yenilgisi ABD politikasına bir darbe daha vurdu" başlıkla analizde, Türkiye'nin "George Orwell eserlerinden çıkmışçasına" Zeytin Dalı adı verdiği operasyonun "Washington'ın Suriye'deki şaşkın rolünü de gösterdiği" vurgulandı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre terör örgütü YPG'nin ABD'de siyasetçiler, köşe yazarları ve entelektüeller tarafından gerici ve radikallerin etkin olduğu bölgede seküler ve "liberal" bir ekip olarak görüldüğünü belirten Tharoor, Türkiye'nin YPG'ye desteği sınırlarında bir Kürt devleti kurulmasına destek olarak gördüğünü yazdı.

'ABD, OPERASYONU SONLANDIRACAK ETKİYE SAHİP DEĞİLDİ'

Tharoor, "Operasyon başladığında Afrin'deki YPG'liler yalnız olduklarını fark etti" diye yazdığı analizine şöyle devam etti:

"ABD Ankara'da operasyonu sonlandırmak için gerekecek etkiye sahip değildi, haberlere göre Donald Trump operasyonu kınarken üst düzey yetkililer Ankara'ya ABD'nin YPG'ye desteğini gözden geçireceğini söylüyordu. Washington merkezli düşünce kuruluşu Center for a New American Security'den Nicholas Heras 'Afrin krizi ABD'li siyasetçilerin Suriye'de birden fazla işi aynı zamanda yapmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şu anki durum işkembeden sallama politikasıdır' diyor. Beyaz Saray Suriye politikasında tutarlılık ve hüner sorunu yaşıyor. Trump yönetiminin Suriye'deki savaşa dair bağlılıkları arasında derin farklar var. Trump DEAŞ'ı bombalamaktan bahsederken bazı yetkililer bölgedeki ABD varlığını güçlendirip Esad'ı istifaya zorlamayı düşünüyor. Bir diğer yetkili ise Esad'ın savaşı kazanmakta olduğu fikrini reddediyor ve rejimin her zamankinden güçsüz olduğunu söylüyor. Bunun gibi fikir ayrılıkları Washington'ın bölgedeki faaliyetleri için sorun yaratmaya devam ediyor. Washington faaliyetlerini sonlandırmasa da Suriye'de inisiyatif alan bölgesel güçler tarafından sürekli köşeye sıkıştırılıyor. Tahrir Institute for Middle East Policy'den Hassan Hassan 'Türkiye göle bir taş attı' diyor ve ekliyor: Sudaki dalgalar kısa sürede dinecek gibi gözükmüyor."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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