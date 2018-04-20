Amerikalı DEAŞ gelini

TERÖR örgütü DEAŞ’a katılan Moussa Elhassani adlı eşiyle birlikte Suriye’ye giden Amerikalı Samantha Sally, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG tarafından yakalandı. Bir süredir denetim altında tutulan Sally, Amerikan CNN kanalına konuştu ve yaşadıklarını anlattı. Sally, kendisini eşinin kandırdığını ve çocuklarını kullanarak Suriye’ye gitmeye zorladığını söyledi. Suriye’ye gitmeden önce ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Elkhart kentinde yaşayan Sally, Moussa Elhassani ile tanışarak evlendi. Elhassani’den bir kızı olan Sally daha önce de evli olduğu Amerikan askeri eşinden bir erkek çocuk sahibiydi. Elhassani, eşini, hayatın daha ucuz olduğu ve diz ameliyatını daha ucuza yaptırabilecekleri Fas’a gitmeye ikna etti. Ama önce Hong Kong’a giderek para transferi yapmaları gerekiyordu.

URFA’DAN SURİYE’YE

Hong Kong’a gittikten birkaç gün sonra Sally, kocası Elhassani ve çocuklarıyla birlikte Şanlıurfa’ya gitti. Daha sonra çift çocuklarıyla beraber Suriye’ye geçti. Sally, Suriye’ye geçtikleri an kendi kucağında oğlunun, Moussa Elhassani’nin kucağında ise kızının olduğunu söyledi. Sally, “Orada ben oğlumla dururken, kızımın kocamla gittiğini izlemek... Bir karar vermek zorundaydım. Belki de kızımı bir daha hiç göremeyecektim ve bununla hayatımın geri kalanı boyunca nasıl yaşardım” ifadelerini kullandı. Sally, eşinin Suriye’ye geçip DEAŞ’a katıldıktan sonra tamamen değiştiğini ve çok saldırganlaştığını anlattı. Rakka’da yaşayan çift, bir eve yerleşti. Bu sırada DEAŞ, Irak’taki Sincar Dağı’nda yüzlerce Ezidi kadını esir aldı. DEAŞ savaşçısı olan Elhassani de eşiyle birlikte köle pazarına giderek ev işlerinde yardım etmesi için köle aldı.

‘EZİDİ KIZLARI KORUDUM’

Sally, Soad adlı 17 yaşındaki genç kızı satın aldıklarında hissettiklerini şöyle açıklıyor: “Soad ile tanıştığımda parayı düşünemedim. Ona yardım etmem gerekirdi.” Soad’ı satın almak için ABD’den getirdiği paranın yarısını yani 10 bin dolar ödediklerini anlatan Sally, genç Ezidi kız eve geldikten sonra kocasının ona tecavüz etmeye başladığını anlattı. Elhassani daha sonra Bedrine adlı bir başka genç kız daha satın aldı. Sally ise kızların tecavüze uğramalarına rağmen kendisinin onlara iyi davrandığını ve anneleri gibi olduğunu söyledi.

Amerikalı kadın, “Bu kızları evime getirdiğim için özür dilemeyeceğim. Ben onlara, onlar bana destek oldu. Onların annesi gibiydim” dedi. Sally, Rakka’dayken ölen eşi Elhassani’den iki çocuk sahibi daha olmuş. Tek isteğinin ABD’ye geri dönmek olduğunu belirten Sally, “Eğer hapiste 15 yıl geçirmek zorundaysam bile buradan iyidir” diyor.

DİNDAR DEĞİLDİ, BENİ ALDATMIŞTI

Suriye’ye gitmeden önce eşinin dindar biri gibi gözükmediğini söyleyen Sally, ABD’de kocasının uyuşturucu kullandığını, kendisini aldattığını anlattı. Sally, Suriye’deki DEAŞ militanlarını ise “Gördüğüm tek şey, gidecek yerleri olmayan ve uyuşturucu kullanan bir grup suçluydu. Burada kendi devletlerini kurdular ve buna Tanrı’nın adına dediler” diye anlattı.

Geçen yıl eşi Elhassani, insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda öldürülünce ‘nefes aldıklarını’ anlatan Sally ve dört çocuğu, YPG tarafından Suriye’nin kuzeyinde bir yerde tutuluyor.

EZİDİ KIZ, SALLY’Yİ DOĞRULADI

Amerikan CNN kanalı, Sally’nin bahsettiği Soad adlı kızı bularak onunla da konuştu. Soad, Samantha Sally’nin anlattıklarını doğruladı ve ona şükran duyduğunu belirtti. Soad, Sally’ye bir video mesajı da gönderdi ve mesajda “Son bir kez bile olsa seni görmek istiyorum. Seni ve çocuklarını çok özlüyorum. Senin çıkmana yardım edecek yapabileceğim ne varsa yapacağım. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.