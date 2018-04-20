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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
20.04.2018 - 01:06, Son Güncelleme:

Amerikalı DEAŞ gelini

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Amerikalı DEAŞ gelini

DEAŞ’ın öldürülen savaşçılarının, Irak ve Suriye’de kalan eşleri bundan sonra kendilerine ne olacağı sorusuyla karşı karşıya. Suriye’de YPG’nin elinde bulunan Amerikalı Samantha Sally (32), çocuklarından ayrılmamak için DEAŞ’a katılan eşiyle beraber Suriye’ye gittiğini anlattı. ABD’ye dönmek istediğini ifade ederken DEAŞ savaşçılarını “uyuşturucu kullanan bir grup suçlu” diye niteledi.

TERÖR örgütü DEAŞ’a katılan Moussa Elhassani adlı eşiyle birlikte Suriye’ye giden Amerikalı Samantha Sally, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG tarafından yakalandı. Bir süredir denetim altında tutulan Sally, Amerikan CNN kanalına konuştu ve yaşadıklarını anlattı. Sally, kendisini eşinin kandırdığını ve çocuklarını kullanarak Suriye’ye gitmeye zorladığını söyledi. Suriye’ye gitmeden önce ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Elkhart kentinde yaşayan Sally, Moussa Elhassani ile tanışarak evlendi. Elhassani’den bir kızı olan Sally daha önce de evli olduğu Amerikan askeri eşinden bir erkek çocuk sahibiydi. Elhassani, eşini, hayatın daha ucuz olduğu ve diz ameliyatını daha ucuza yaptırabilecekleri Fas’a gitmeye ikna etti. Ama önce Hong Kong’a giderek para transferi yapmaları gerekiyordu.

URFA’DAN SURİYE’YE
Hong Kong’a gittikten birkaç gün sonra Sally, kocası Elhassani ve çocuklarıyla birlikte Şanlıurfa’ya gitti. Daha sonra çift çocuklarıyla beraber Suriye’ye geçti. Sally, Suriye’ye geçtikleri an kendi kucağında oğlunun, Moussa Elhassani’nin kucağında ise kızının olduğunu söyledi. Sally, “Orada ben oğlumla dururken, kızımın kocamla gittiğini izlemek... Bir karar vermek zorundaydım. Belki de kızımı bir daha hiç göremeyecektim ve bununla hayatımın geri kalanı boyunca nasıl yaşardım” ifadelerini kullandı. Sally, eşinin Suriye’ye geçip DEAŞ’a katıldıktan sonra tamamen değiştiğini ve çok saldırganlaştığını anlattı. Rakka’da yaşayan çift, bir eve yerleşti. Bu sırada DEAŞ, Irak’taki Sincar Dağı’nda yüzlerce Ezidi kadını esir aldı. DEAŞ savaşçısı olan Elhassani de eşiyle birlikte köle pazarına giderek ev işlerinde yardım etmesi için köle aldı.

Amerikalı DEAŞ gelini

‘EZİDİ KIZLARI KORUDUM’
Sally, Soad adlı 17 yaşındaki genç kızı satın aldıklarında hissettiklerini şöyle açıklıyor: “Soad ile tanıştığımda parayı düşünemedim. Ona yardım etmem gerekirdi.” Soad’ı satın almak için ABD’den getirdiği paranın yarısını yani 10 bin dolar ödediklerini anlatan Sally, genç Ezidi kız eve geldikten sonra kocasının ona tecavüz etmeye başladığını anlattı. Elhassani daha sonra Bedrine adlı bir başka genç kız daha satın aldı. Sally ise kızların tecavüze uğramalarına rağmen kendisinin onlara iyi davrandığını ve anneleri gibi olduğunu söyledi.

Amerikalı kadın, “Bu kızları evime getirdiğim için özür dilemeyeceğim. Ben onlara, onlar bana destek oldu. Onların annesi gibiydim” dedi. Sally, Rakka’dayken ölen eşi Elhassani’den iki çocuk sahibi daha olmuş. Tek isteğinin ABD’ye geri dönmek olduğunu belirten Sally, “Eğer hapiste 15 yıl geçirmek zorundaysam bile buradan iyidir” diyor.

Amerikalı DEAŞ gelini
DİNDAR DEĞİLDİ, BENİ ALDATMIŞTI
Suriye’ye gitmeden önce eşinin dindar biri gibi gözükmediğini söyleyen Sally, ABD’de kocasının uyuşturucu kullandığını, kendisini aldattığını anlattı. Sally, Suriye’deki DEAŞ militanlarını ise “Gördüğüm tek şey, gidecek yerleri olmayan ve uyuşturucu kullanan bir grup suçluydu. Burada kendi devletlerini kurdular ve buna Tanrı’nın adına dediler” diye anlattı.

Geçen yıl eşi Elhassani, insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda öldürülünce ‘nefes aldıklarını’ anlatan Sally ve dört çocuğu, YPG tarafından Suriye’nin kuzeyinde bir yerde tutuluyor.

EZİDİ KIZ, SALLY’Yİ DOĞRULADI
Amerikan CNN kanalı, Sally’nin bahsettiği Soad adlı kızı bularak onunla da konuştu. Soad, Samantha Sally’nin anlattıklarını doğruladı ve ona şükran duyduğunu belirtti. Soad, Sally’ye bir video mesajı da gönderdi ve mesajda “Son bir kez bile olsa seni görmek istiyorum. Seni ve çocuklarını çok özlüyorum. Senin çıkmana yardım edecek yapabileceğim ne varsa yapacağım. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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