Amerika silaha karşı ayakta

FLORIDA eyaletinde 17 öğrencinin öldürüldüğü Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nin geçen hafta öncülük ettiği “Hayatlarımız için Yürüyüş” adlı protesto gösterileri, önceki gün başkent Washington DC’nin yanı sıra, New York, Los Angeles, San Francisco ve Chicago gibi ABD’nin büyük kentlerinde de düzenlendi. Amerikan Kongresi’nin arkasında yer alan National Mall parkında toplanan protestocular, Trump yönetimine “silaha erişim yasalarını değiştirmesi” çağrısında bulundu. Ülkenin en önemli silah lobisi olan Ulusal Tüfek Birliği (NRA) karşıtı sloganlar atan göstericiler, “Bir daha asla”, “Sıra bende mi”, “Gelecek nesiliz ama korkuyoruz” yazılı pankartlar açtı.





6 DAKİKA 20 SANİYE

14 Şubat’ta yaşanan Marjory Stoneman Douglas Lisesi’ndeki katliamdan kurtulan 18 yaşındaki Emma Gonzalez adlı öğrenci Washington DC’deki gösteride yaptığı konuşmada saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin adını saydıktan sonra katliamın sürdüğü 6 dakika 20 saniye boyunca kurbanlar için sessiz durdu. Kitleler de Gonzales’e yoğun ilgi gösterdi.

Florida’da okulu saldırıya uğrayan Emma Gonzales, Washington’daki protestoda saldırının süresi olan 6 dakika 20 saniye sessiz kalarak silah şiddetini kınadı.

‘DEVRİME HOŞGELDİNİZ’

Başkentteki gösteride ilk konuşmayı yapan 17 yaşındaki Marjory Stoneman Douglas Lisesi öğrencisi Cameron Kasky, “Bizim oturup sessiz kalmamızı isteyen liderler, şüpheciler ve siniklere sesleniyorum: Sıranızı bekleyin. Devrime hoşgeldiniz” dedi. Kasky, konuşmasında silah satışlarına sıkı kontrol ve saldırı tüfeklerine yasak çağrısı yaptı.

Protestoculara hitap eden Marjory Stoneman Douglas Lisesi son sınıf öğrencisi David Hogg da konuşmasında “Bunu bir seçim konusu haline getireceğiz. Bunu her seçimde her şehir ve eyalette gündeme getireceğiz. Seçimlerimize politikacı olarak değil Amerikalı olarak yarışanların katılmasını sağlayacağız” dedi.

‘BİR HAYALİM VAR’

Başkentteki gösteriye ünlü isimlerin de desteği göze çarptı. Müzik dünyasının ünlü isimleri Common, Miley Cyrus, Andra Day, Vic Mensa, Demi Lovato, Lin-Manuel Miranda, Ben Platt ve Ariana Grande, Washington DC’deki gösterilerde sahne alarak protestoculara destek verdi. Ayrıca 1968’de suikaste kurban giden siyahi sivil haklar aktivisti Martin Luther King’in 9 yaşındaki torunu Yolanda Renee King de sahneye çıkarak, “Benim de bir hayalim var, artık yeter, silahsız bir dünya istiyorum” dedi. Washington DC’deki protestolarda kameralara yansıyan çarpıcı anlardan biri de Florida’daki katliamdan yaralı kurtulan Samantha Fuentes adlı öğrencinin sahnedeki konuşması sırasında saldırıda yaşadığı travmanın etkisiyle kusması oldu.

MCCARTNEY’DEN DESTEK

New York’ta da on binlerce kişi sokaklara çıkarak ülkede silah erişiminin kısıtlanması ve yeni yasal düzenlemeler yapılması talebiyle yürüyüşler düzenledi. Kentteki protestolara dünyaca ünlü müzik grubu the Beatles’in üyelerinden Paul McCartney de grubun 1980 yılında öldürülen müzisyenlerinden John Lennon’ın New York’ta kaldığı otelin önünde, “Silah şiddetine son verebiliriz” yazılı tişörtüyle destek verdi. Öte yandan Chicago kentinde düzenlenen protestoya da havanın oldukça soğuk olmasına rağmen on binlerce kişi katıldı. Kent merkezindeki Union Meydanı’ndan başlayan protestoda göstericiler, silah karşıtı pankartlar açtı ve Ulusal Tüfek Birliği’ni protesto etti.

BEYAZ SARAY: ALKIŞLIYORUZ

Beyaz Saray protestolara destek verdi. Açıklamada, “Cesur genç Amerikalıların Birinci Madde haklarını icra etmesini alkışlıyoruz” dendi. ABD Başkanı Trump için çocukların güvenliğinin öncelik olduğu ve Kongre’ye konuyla ilgili yasaları geçirmeleri çağrısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Başkan Trump’ın yasal silahları yasadışı makinalı silahlara çeviren düzenekleri yasaklama sözü üzerine Adalet Bakanlığı’nın harekete geçtiği belirtildi.

AZ SAYIDA SİLAH TAŞIMA YANLISI GÖSTERİ YAPTI

ABD genelinde yüz binlerce kişi ateşli silah şiddetine karşı yürürken, silah taşıma hakkını savunanlar da hafta sonu düşük katılımlı karşı gösteriler düzenledi. Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City ve Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’da ateşli silah taşıma hakkını savunanlar, küçük gruplar halinde toplandı. Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre atılan sloganlar arasında katliamlarda kullanılan yarı otomatik tüfek AR-15’e atfen, “AR-15’ler halka güç verir”, “Suçlular silah kontrolünü sever” gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

BİLGİ NOTU

ABD Başkanı Donald Trump, Marjory Stoneman Douglas Lisesi katliamıyla ilgili ‘ruh sağlığı’ konusunda mesajlar vermişti. Trump, katliamın 19 yaşındaki faili Nikolas Cruz’un akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden tweetler paylaşmıştı.