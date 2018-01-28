Almanya Leon’u, Dortmund renkleriyle uğurladı

ANNESİNE ters baktığı için 15 yaşındaki okul arkadaşı Alex M. tarafından boynuna bıçak saplanıp öldürülen 14 yaşındaki Leon H., Almanya’yı yasa boğdu. Leon’un cumartesi günü düzenlenen cenaze törenine, okul ve takım arkadaşlarıyla birlikte, taraftarı olduğu Dortmund’un yöneticileri de katıldı. En başta Leon’un anne ve babası siyah tişörtler ve yakalarında Leon’un gülümseyen fotoğrafı, altında ise “Leon her zaman kalbimizdesin” yazısıyla yürüdü.

Taziye defterindeki fotoğrafının altına ise efsane şarkıcı Elvis Presley’nin ünlü şarkısının adı olan ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ yazıldı. Leon’un mezarı, Dortmund takımın renkleri olan sarı-siyah renklerle süslendi ve çiçek bahçesine dönüştü.