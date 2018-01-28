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    Almanya Leon’u, Dortmund renkleriyle uğurladı

    BERLİN
    28.01.2018 - 15:08 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Lünen kentindeki Kaethe Kollwitz okulunda geçen hafta salı günü 15 yaşındaki Alex M.’nin bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Leon H., göz yaşlarıyla uğurlandı. Cenaze töreninde her yer, Leon’un taraftarı olduğu Dortmund’un sarı-siyah renkleriyle süslendi.

    ANNESİNE ters baktığı için 15 yaşındaki okul arkadaşı Alex M. tarafından boynuna bıçak saplanıp öldürülen 14 yaşındaki Leon H., Almanya’yı yasa boğdu. Leon’un cumartesi günü düzenlenen cenaze törenine, okul ve takım arkadaşlarıyla birlikte, taraftarı olduğu Dortmund’un yöneticileri de katıldı. En başta Leon’un anne ve babası siyah tişörtler ve yakalarında Leon’un gülümseyen fotoğrafı, altında ise “Leon her zaman kalbimizdesin” yazısıyla yürüdü.
    Taziye defterindeki fotoğrafının altına ise efsane şarkıcı Elvis Presley’nin ünlü şarkısının adı olan ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ yazıldı. Leon’un mezarı, Dortmund takımın renkleri olan sarı-siyah renklerle süslendi ve çiçek bahçesine dönüştü. 

    Etiketler: avrupadan haberler , leon h. , lünen , Cinayet
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