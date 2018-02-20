‘Almanya eğitim cenneti, faydalanmalıyız’

BAVYERA Eyaleti’nde uyum sorumlusu Kerstin Schreyer, Bavyera Başbakanlık Müsteşarı Marcel Huber, Meclis Başkanı Barbara Stamm, Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri ile görüşen Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Münih Başkonsolosluğu’nda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya 25 civarında dernek temsilcisi katıldı. Münih Başkonsolosu Mesut Koç ve ataşelerin de hazır bulunduğu toplantıda en başta Türk çocuk ve gençlerinin eğitim sevilerinin yükseltilmesi konuları ele alındı. Daha önce de Almanya’da temsilciliklerde resmi görevlerde bulunan Büyükelçi Aydın, eski yıllara göre hemen her alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini, ancak en az gelişmeyi Türk gençlerinin eğitiminde gözlemlediğini söyledi. Büyükelçi, “Almanya eğitimde çok önemli fırsatlar sunuyor. Bunun değerini bilmek lazım. Eğitim için burası bir cennet ve eğitim ücretsiz. En iyi üniversiteler, özellikle teknik üniversiteler Almanya’da. Bundan faydalanmak lazım” dedi.





PİLOT PROJE BERLİN’DE BAŞLADI

Yaklaşık bir yıl önce göreve başladığında Almanya’daki 13 temsilcilikten sadece ikisinde eğitim ataşesi bulunduğuna işaret eden Aydın, ancak bugün Nürnberg ve Hamburg hariç 11 temsilcilikte eğitim ataşelerinin görev yaptığını vurguladı. Büyükelçi, Türk çocuklarına takviye dersler verecek projeler üzerinde çalıştıklarını, ilk pilot projeyi Berlin’de başlattıklarını açıkladı.