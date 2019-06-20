Alman vali de NSU kurbanı mı
ALMANYA’da 2 Haziran’da evinin bahçesinde kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke olayı da NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü) işi mi? Katil zanlısı olarak yakalanan Stephan E.’nin 8’i Türk 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü (NSU) destekçilerinden Benjamin G. ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.
Ayrıca Kassel kentinde NSU tarafından öldürülen Halit Yozgat cinayetinde rolü aydınlanamayan istihbarat yetkilisi Andreas Temme’nin Kassel Valiliği’nde çalışıyor olması, istihbaratın neonazilerle karmaşık bağı ve derin devlet şüphelerini gündeme getirdi. Katil zanlısı Stephan E.’nin Hessen Eyalet Meclisi’nde kurulan NSU Araştırma Komisyonu’nda da NSU destekçisi şüphesiyle sık sık adı geçtiği belirlendi. Komisyonda tanık olarak dinlenen NSU destekçisi Benjamin G. komisyonun Stephan E. hakkındaki sorusuna o zaman “Biz ona NPD (Nasyonal Demokrat Parti) Stephan diyorduk” cevabını vermiş. Hessen İçişleri Komisyonu gelecek hafta olağanüstü toplantıya çağrıldı.
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