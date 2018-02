‘Alman ordusuna imamlar alınsın’

ALMANYA Müslümanlar Merkez Konseyi, Alman ordusu bünyesinde imam istihdam edilmesi konusunda ‘yıllardır hiçbir aşama kaydedilmediğinden’ yakınarak, bu konudaki talebini tekrarladı.

Salı günü Neue Osnabrücker Zeitung’a konuşan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, “Almanya’da altı seneden fazla süren girişim ve çabanın ardından orduda acilen ihtiyaç duyulan bir Müslüman din görevlisi istihdam edememiş olmamız utanç vericidir” dedi.

Siyasetçilerin bu başarısızlığın nedeni olarak sürekli olarak bürokrasiyi bahane ettiğini söyleyen Mazyek, Alman ordusunun toplumun bir “aynası” olduğunu ve bu yönde bir adımın “entegrasyon politikası bağlamında güçlü bir sinyal etkisi taşıyacağını” ifade etti.

‘İMAMLARA ORDUDA İHTİYAÇ VAR’

Osnabrück Üniversitesi İslami Teoloji Enstitüsü’nde görev yapan Din Sosyoloğu ve İlahiyatçı Dr. Rauf Ceylan, Alman ordusundaki tüm Müslümanların ibadet eden, dini bütün askerler olmadığını ancak birçoğunun manevi desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu nedenle orduda imam istihdam edilmesini talep eden Ceylan, “Müslüman din görevlileri meselesi gecikti. Bugün hastane, polis teşkilatı ve cezaevlerinde her nasıl eğitimli Müslüman din görevlilerine ihtiyaç duyuyorsak, aynı şekilde orduda da ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

“Bugün beş milyon Müslüman’ın yaşadığı bir toplumda bu inancın artarak Alman ordusunda da temsil edilmesinin son derece doğal bir gelişme olacağını” söyleyen Ceylan, okullardaki din dersleri ve üniversiteler gibi diğer alanlarda temsil edilen danışman kurulları çerçevesinde “iyi deneyimler” elde edildiğini hatırlattı. Ceylan, imamların Müslüman askerlere görevleri nedeniyle her zaman ve her yerde sadık kalamadığı yemek kuralları ve dua saatleriyle ilgili olarak da danışmanlık hizmeti sunabileceğini söyledi.

‘EYLEMSİZLİK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI’

13 yıldır Alman ordusunda asker olarak görev yapan Nariman Reinke’nin geçen hafta Welt Online’a verdiği mülakatta imamların orduda istihdam edilmesini istediğini söylemesinin ardından konu yeniden gündeme gelmişti.

Daha önce Savunma Bakanı Ursula von der Leyen da, orduda imam ihtiyacı olup olmadığının inceleneceğini duyurmuştu. Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Hans-Peter Bartels, yıllık raporunda hükümeti bu konudaki eylemsizliği nedeniyle eleştirmişti. “Altı yıllık sonuçsuz incelemelerin ardından yavaş yavaş hayal kırıklığı yayılıyor” diyen Bartels, iki imam istihdam eden Avusturya ordusunu örnek göstermişti.

Bugün Alman ordusunda askerlere ruhani destek sağlayan Katolik ve Protestan rahipler görev yapıyor. Tahminlere göre, Alman ordusunda farklı yerlerde görev yapan bin 500 ila 2 bin Müslüman asker bulunuyor. Ordu mensuplarının dini görüşleri kayıt altına alınmadığı için resmi bir rakam mevcut değil.