Alman kuaförü sırtından vurmuşlar

YALOVA Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘ruhsatsız silah taşıma’ ve ‘yağma’ suçlarından tutuklu bulunan sanıklar Ali Kemal Seyhan ile kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Baz İstasyon kayıtları ve Adli Tıp Raporu da okundu. Geçen duruşmada Winker’in bir boğuşma esnasında ateş alan silahla karnından vurulduğunu iddia eden cinayet zanlısı Ali Kemal Seyhan’ın anlattıkları ile Adli Tıp Raporu sonuçları uyuşmadı. Raporda Alman turistin sırtından giren kurşunun göğüs hizasından çıktığı belirlendi. Hakim, Adli Tıp Raporuna itiraz eden zanlı Ali Kemal Seyhan’a, “Bu rapora itiraz etmek bilime ters düşer” diye cevap verdi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Tutuklu sanıklardan Hüseyin Muharrem Seyhan’ın avukatı ise müvekkilinin olayla bir ilgisi olmadığını dile getirerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti talebin reddine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 27 Mart 2018 tarihine erteledi.

KUAFÖRLÜK YAPIYORDU

Antalya’da kuaförlük yapan Rita Darı Winkler’den, 10 Mart 2016’da İstanbul’da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. İstanbul emniyetinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Winkler’in erkek arkadaşı Ali Kemal Seyhan’ın ifadesi alınmıştı. İfadesinde, ilişkisinin olduğu Winkler ile Çınarcık’a gidip geldiklerini söylediği öğrenilen Seyhan, serbest bırakılmıştı. Seyhan, kalp hastalığı için ameliyat olacağını belirterek Almanya’ya gitmişti. İstanbul’da kaybolduktan sonra, vahşi bir cinayete kurban gittiği belirlenen Winkler’in katil zanlısı olarak Ali Kemal Seyhan için “yakalama kararı” çıkarılmıştı.

Winkler’i öldürdükten sonra cesedi Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde beton dökerek evin bodrum katına gömdüğü iddia edilen Seyhan, Türk güvenlik güçlerine teslim edilmişti. Cinayette yardımcı olduğu iddiasıyla kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan da tutuklanmıştı.