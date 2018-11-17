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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri‘Alman istihbaratına Türkiye kökenli başkan yardımcısı’
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Dünya
Ali VARLI/BERLİN
17.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Alman istihbaratına Türkiye kökenli başkan yardımcısı’

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
‘Alman istihbaratına Türkiye kökenli başkan yardımcısı’

Alman Focus dergisinin internet sitesinde yer alan bir haberde, Almanyaiç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığı görevine Sinan Selen’in getirileceği iddia edildi.

Sinan Selen’in istihbarat başkan yardımcısı olarak atanması durumunda Almanya’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin istihbarat biriminde önemli bir pozisyona gelmiş olacak. Focus’un haberine göre, Selen’in göreve ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.

Köln Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alan Selen, emniyet birimlerinde 2000 yılında çalışmaya başladı. 2000 yılında Federal Asayiş Dairesi’ne girdi. 2006 yılında banliyö trenine saldırı düzenleme planı yapan İslami teröristlere yönelik soruşturmayı yürüten ekibe başkanlık yaptı. Federal İçişleri Bakanlığı Uluslararası Terörle Mücadele Birimi’nin başkanlığına getirildi. Uluslararası terörle mücadele konusunda ülkenin önemli uzmanları arasına giren Selen, 2016’da Federal İçişleri Bakanlığı’ndaki görevinden ayrıldı. Dünyanın en önemli turizm şirketlerinden biri olan TUİ’nin dünya genelindeki güvenlik konseptinin başına geçti.

‘SAĞ GÖZÜ KÖR’ TEŞKİLAT

Sinan Selen’in başkan yardımcısı olacağı öne sürülen Anayasayı Koruma Teşkilatı, Almanya’da son dönemde en çok tartışılan kurumların başında geliyor. Sekizi Türk 10 kişinin öldürüldüğü NSU cinayetlerinden sonra teşkilat, aşırı sağcılara yönelik ihmallerde bulunmakla suçlandı. Bu yüzden de ‘Sağ gözü kör’ teşkilat olarak nitelendirildi. İstihbarat teşkilatı geçtiğimiz aylarda da tartışma konusu oldu. Ağustos ayında Chemnitz kentinde mültecilerle çıkan kavgada bir Alman’ın öldürülmesini bahane eden ırkçılar, sokaklarda yabancı görünümlü insan avına çıkmıştı. İstihbarat başkanı Hans Georg Maassen ise bu anlara dair görüntüleri doğru olmasına rağmen yalanlamıştı. Maassen’in bu açıklamalar nedeniyle görevden alınmasına karar verilmişti.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (16.11.2018) – 2
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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