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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
DW Türkçe
17.07.2018 - 08:03, Son Güncelleme:

Alman hükümetinden şüpheli 'FETÖ yanıtı' 'Bilgi veremeyiz, bize zarar verir'

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Alman hükümetinden şüpheli 'FETÖ yanıtı' 'Bilgi veremeyiz, bize zarar verir'

DW Türkçe'nin haberine göre, Alman hükümetinin FETÖ terör örgütü ile ilgili soru önergesine verdiği yanıtlar soru işaretleri yarattı. Berlin, hükümetin FETÖ ile işbirliğine dair soruları "istihbarat faaliyetlerine zarar vereceği" gerekçesiyle yanıtlamadı.

Alman hükümeti, muhalefetteki Sol Parti'nin terör örgütü FETÖ hakkındaki soru önergesine tartışma yaratacak yanıtlar verdi. Alman hükümeti, FETÖ ile görüşmeleri hakkında ise Federal Meclis’e bilgi vermeyi reddetti. Hükümet buna gerekçe olarak, "istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinin etkilenebilecek ve istihbarat kaynaklarının zarar görebilecek olmasını" gösterdi.

Sol Parti’nin 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün bugünkü durumu hakkında 7 Haziran’da verdiği soru önergesi, hükümet adına Dışişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı.

ADİL ÖKSÜZ KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEDİ

Sol Parti soru önergesinde, kamuoyu gündemini uzunca süredir işgal eden, FETÖ'cü eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve FETÖ'cü Adil Öksüz’ün Almanya’da olup olmadığını, burada iltica talebinde bulunup bulunmadıklarını da sordu.

Alman hükümeti yanıtında, tutuklama ve iade talepleri gibi konularda ilkesel olarak bilgi verilmediğini hatırlattı. Uluslararası mevzuatla düzenlenen adli yardımlaşmada gizlilik ilkesinin önemine vurgu yapan hükümet, güven ilişkisinin korunması gerektiğini söyledi, daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

"KAMUOYU İLE PAYLAŞILAMAZ"

Sol Parti'nin FETÖ mensuplarının Türkiye'de bulunduğu duruma ilişkin sahip olduğu bilgileri paylaşması istendiğinde Alman hükümeti bu konuda bilgilerin “kamuoyu ile paylaşılamayacağı” karşılığını verdi.

“Yapılan titiz bir değerlendirme sonrasında” bu karara varıldığını aktaran hükümet, bunun “devletin yararı” ve “Almanya’nın menfaatleri” için gerekli olduğunu savundu, "Hizmete Özel” gizlilik derecesindeki bu bilgilerin kamuya açık bir şekilde paylaşılamayacağını vurguladı

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