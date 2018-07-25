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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriAlev kapanı... Atina’da facia: 74 ölü, 164 yaralı
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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
25.07.2018 - 00:34, Son Güncelleme:

Alev kapanı... Atina’da facia: 74 ölü, 164 yaralı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Alev kapanı... Atina’da facia: 74 ölü, 164 yaralı

Atina’nın ormanlık bölgesinde üç ayrı yerden başlayan yangın ülke tarihinin en büyük trajedilerinden birine dönüştü. 74 kişinin yanarak veya boğularak can verdi.

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  • Yunanistanda felaket
  • Yunanistanda felaket
  • Yunanistanda felaket
  • Yunanistanda felaket
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünyayı dehşete düşüren facia, önceki gün öğleden sonra birbirine uzak mesafedeki üç noktada birden alevlerin yükselmesiyle başladı. Yangınlar Atina’nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde yer alan Melissi, Kineta ve Mati’de çıktı. En fazla etkilenen yerler Kineta ve Mati oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kısa sürede yerleşim bölgelerini sardı.

Alev kapanı... Atina’da facia: 74 ölü, 164 yaralı
Yangından araçlarıyla kaçmaya çalışanlar da başarılı olamadı. Bu fotoğrafın çekildiği Argiri Akti’deki caddede bulunan bütün otomobiller kül oldu. Bazıları araçlarının içinde can verdi.

Felaketten dolayı Bosna ziyaretini yarıda kesen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Tamamen asimetrik bir olayla uğraşıyoruz. Atina çevresinde üç farklı mevkide 15 yangın çıktı. Kimse ve hiçbir şey unutulmayacak. Vakti geldiğinde tüm sorulara cevap verilecek. Ancak şimdi can kaybının daha büyük olmaması için mücadele veriyoruz. Yunanistan anlatılabilmesi mümkün olmayan bir trajedi yaşıyor” açıklamasıyla kundaklama şüphesini gündeme getirdi.

Alev kapanı... Atina’da facia: 74 ölü, 164 yaralı

YÜZLERCE EV YANDI
Yangın faciasından etkilenen bölgelerde binlerce dönüm arazi, yüzlerce ev ve araç yandı. İtfaiye ekipleri dün öğle saatlerine kadar, yanmış yüzlerce evin sadece beşte birini denetleyebildi. Ölü sayısının daha fazla olmasından endişe ediliyor. Bir diğer endişe ise muhtemel kayıplar. Mati’de kurtarma çalışmalarına katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili “Her 10 dakikada bir yeni ceset buluyoruz” diyerek, ölü sayısının 74’ten çok fazla olabileceğini söyledi. Kurtarma çalışmalarına, savaş gemileri ve ordunun helikopterleri de katılıyor.

Alev kapanı... Atina’da facia: 74 ölü, 164 yaralı

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Yunan medyası, Kineta ile Mati’de yangınların peş peşe çıkmasının kundaklama şüphesini yoğunlaştırdığını vurguluyor. Atina yönetimi, olası şüpheli faaliyetleri izlemek için ABD’den İHA talep etti. Yunan hükümeti yangının söndürülebilmesi için AB’den yardım istedi. İspanya yangın söndürme uçakları, Kıbrıs Rum Kesimi de 60 itfaiyeci gönderdi. Yunanistan’ın İlia bölgesinde 2007’deki orman yangınında 66 kişi hayatını kaybetmişti.

Alev kapanı... Atina’da facia: 74 ölü, 164 yaralı

3 GÜN YAS
Kurtarma ekipleri yangınları ancak dün öğle saatlerinde kontrol altına alabildi. Ülkede facia nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Alev kapanı... Atina’da facia: 74 ölü, 164 yaralı
DENİZE KAÇTILAR
Denize ulaşabilenlerin çoğu kurtuldu ama bazıları da boğularak can verdi. Nikos Stavrinidis dehşeti anlattı: “Alevler uzaktaydı, bir anda geldi. Dumandan hiçbir şey göremiyorduk. İki saat suda kaldık. Bir kadınla oğlu boğuldu.”

Alev kapanı... Atina’da facia: 74 ölü, 164 yaralı
BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR
Mati’deki Argiri Akti’ye giden kurtarma ekipleri, denize ‘kuş uçuşu’ 30 metre mesafede, birbirine sarılmış, çocuk, kadın, erkek 25 kişinin cesedi ile karşılaştı. Onlar yangından kaçmaya çalışırken, yüksek bir kayalığın ucuna gelmişlerdi. Ya kayalıktan atlayıp parçalanacaklar ya da alevleri bekleyeceklerdi. 25 kişi oracıkta birbirine sarılarak ölüme gitti.

ÇİPRAS’A TAZİYE
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Çipras’ı arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, Türkiye’nin bu zor saatlerde Yunan halkı ile destek ve dayanışma içinde olduğunu belirtti. Çipras da Türkiye’nin ilk andan itibaren yardıma hazır olduğunu beyan etmesinden dolayı teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Yunan mevkidaşını aradı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’dan, Yunan halkına başsağlığı mesajı yayınladı.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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