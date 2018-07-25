Alev kapanı... Atina’da facia: 74 ölü, 164 yaralı
Atina’nın ormanlık bölgesinde üç ayrı yerden başlayan yangın ülke tarihinin en büyük trajedilerinden birine dönüştü. 74 kişinin yanarak veya boğularak can verdi.
Dünyayı dehşete düşüren facia, önceki gün öğleden sonra birbirine uzak mesafedeki üç noktada birden alevlerin yükselmesiyle başladı. Yangınlar Atina’nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde yer alan Melissi, Kineta ve Mati’de çıktı. En fazla etkilenen yerler Kineta ve Mati oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kısa sürede yerleşim bölgelerini sardı.
Yangından araçlarıyla kaçmaya çalışanlar da başarılı olamadı. Bu fotoğrafın çekildiği Argiri Akti’deki caddede bulunan bütün otomobiller kül oldu. Bazıları araçlarının içinde can verdi.
Felaketten dolayı Bosna ziyaretini yarıda kesen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Tamamen asimetrik bir olayla uğraşıyoruz. Atina çevresinde üç farklı mevkide 15 yangın çıktı. Kimse ve hiçbir şey unutulmayacak. Vakti geldiğinde tüm sorulara cevap verilecek. Ancak şimdi can kaybının daha büyük olmaması için mücadele veriyoruz. Yunanistan anlatılabilmesi mümkün olmayan bir trajedi yaşıyor” açıklamasıyla kundaklama şüphesini gündeme getirdi.
YÜZLERCE EV YANDI
Yangın faciasından etkilenen bölgelerde binlerce dönüm arazi, yüzlerce ev ve araç yandı. İtfaiye ekipleri dün öğle saatlerine kadar, yanmış yüzlerce evin sadece beşte birini denetleyebildi. Ölü sayısının daha fazla olmasından endişe ediliyor. Bir diğer endişe ise muhtemel kayıplar. Mati’de kurtarma çalışmalarına katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili “Her 10 dakikada bir yeni ceset buluyoruz” diyerek, ölü sayısının 74’ten çok fazla olabileceğini söyledi. Kurtarma çalışmalarına, savaş gemileri ve ordunun helikopterleri de katılıyor.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Yunan medyası, Kineta ile Mati’de yangınların peş peşe çıkmasının kundaklama şüphesini yoğunlaştırdığını vurguluyor. Atina yönetimi, olası şüpheli faaliyetleri izlemek için ABD’den İHA talep etti. Yunan hükümeti yangının söndürülebilmesi için AB’den yardım istedi. İspanya yangın söndürme uçakları, Kıbrıs Rum Kesimi de 60 itfaiyeci gönderdi. Yunanistan’ın İlia bölgesinde 2007’deki orman yangınında 66 kişi hayatını kaybetmişti.
3 GÜN YAS
Kurtarma ekipleri yangınları ancak dün öğle saatlerinde kontrol altına alabildi. Ülkede facia nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.
DENİZE KAÇTILAR
Denize ulaşabilenlerin çoğu kurtuldu ama bazıları da boğularak can verdi. Nikos Stavrinidis dehşeti anlattı: “Alevler uzaktaydı, bir anda geldi. Dumandan hiçbir şey göremiyorduk. İki saat suda kaldık. Bir kadınla oğlu boğuldu.”
BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR
Mati’deki Argiri Akti’ye giden kurtarma ekipleri, denize ‘kuş uçuşu’ 30 metre mesafede, birbirine sarılmış, çocuk, kadın, erkek 25 kişinin cesedi ile karşılaştı. Onlar yangından kaçmaya çalışırken, yüksek bir kayalığın ucuna gelmişlerdi. Ya kayalıktan atlayıp parçalanacaklar ya da alevleri bekleyeceklerdi. 25 kişi oracıkta birbirine sarılarak ölüme gitti.
ÇİPRAS’A TAZİYE
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Çipras’ı arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, Türkiye’nin bu zor saatlerde Yunan halkı ile destek ve dayanışma içinde olduğunu belirtti. Çipras da Türkiye’nin ilk andan itibaren yardıma hazır olduğunu beyan etmesinden dolayı teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Yunan mevkidaşını aradı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’dan, Yunan halkına başsağlığı mesajı yayınladı.
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