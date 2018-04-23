AKPM’de Müslim gerginliği
TÜRKİYE’nin iadesini istediği, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin eski Eşbaşkanı Salih Müslim’in, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oturumlarının yapıldığı Avrupa Konseyi binasında düzenlenen bir yan etkinlikte konuşması, Türkiye’nin tepkisine neden oldu.
Müslim’in, Birleşik Avrupa Solu grubunun inisiyatifiyle Zeytin Dalı harekâtı aleyhine düzenlenen toplantıda konuşması üzerine Türk heyeti başkanı Akif Çağatay Kılıç, etkinliği kınadı.
Kılıç, AKPM çalışmalarını yarıda bırakarak Türkiye’ye dönme kararı aldı.
Müslim’e, binaya gelişinde ve toplantı boyunca Fransız sivil polisler eşlik etti.
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