AKPM: Seçimleri erteleyin
TÜRKİYE’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden (AKPM), “Seçimi erteleyin” mesajı geldi.
AKPM Denetim Komisyonu’nda kabul edilen bir kararda, mevcut ortamın gerçek anlamda demokratik bir seçim önünde engel oluşturacağı savunuldu.
Seçim kurallarında birçok değişiklik yapıldığını ve bunun seçim tarihi açıklanmadan kısa bir süre önce gerçekleştiğini belirten komisyon, sandığa olağanüstü hal sürerken gidilmesini ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararını da erteleme çağrısının gerekçeleri arasında gösterdi.
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