Akar’dan NATO’da kritik temas
Türkiye, Suriye konusundaki girişimlerini sürdürürken önceki gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Astana ve Soçi mutabakatları bağlamında bölgedeki durumu ele alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün de Brüksel’de kritik bir görüşme yapacak.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak olan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile bir araya gelecek. ABD’nin Suriye’den çekilme kararı, Washington ile Ankara’nın oluşturulması konusunda anlaştığı güvenli bölge, normalde tamamlanmış olması gerekirken bazı aksamaların yaşandığı Menbiç yol haritası ve terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolları olan YPG ve PYD ile mücadelenin görüşmenin önemli konu başlıklarını oluşturması bekleniyor. Akar’ın bölgenin YPG-PYD’den temizlenmesi gerektiği mesajını Shanahan’a net şekilde iletmesi öngörülüyor.
Akar’ın Shanahan’ın yanı sıra Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan savunma bakanlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor.
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