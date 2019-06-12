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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.06.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

"Akar ile S-400 konusunda bir görüşme yapacağız"

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"Akar ile S-400 konusunda bir görüşme yapacağız"

ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan, yarın Milli Savunma Bakanı Akar’la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile Pentagon’da bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği ve Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına katılımına ilişkin değerlendirmeleri içeren mektuba yanıt alıp almadığı sorulan Shanahan, “Bu konunun artık haftalık olarak güncellediğimiz bir konu haline geldiğini düşünüyorum. Yarın Bakan Akar’la ilerleme konusunda birbirimizi bilgilendireceğimiz bir telefon görüşmesi yapacağım. Eğitimler konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık. Yarın ne tür bir ilerleme kaydettiğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum. Şu anda ifade edeceklerim bunlar.” dedi.

"ARAPLARA SİLAH SATMAZSAK RUSYA VE ÇİN’DEN ALIRLAR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre'yi baypas ederek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyük bir silah satışına onay vermesine yönelik soruları yanıtlayan Shanahan’ın Rusya ve Çin’i işaret etmesi dikkat çekti.

Shanahan şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan ile BAE ile ilgili durum şudur: Kendilerini savunmaları için onlara nasıl bir dış askeri satış yapıyoruz? Gerçekten de tüm bunların merkezinde bu yüksek tehdide (İran tehdidi) yanıt vermek var. Daha sonra ise ikinci olarak güçlü müttefikleri olan ABD’den alamazlarsa güvenlikleri için gidip Çin ya da Rusya’ya gidecekler.”

Shanahan, Trump’ın Kongre'yi baypas etme kararını destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruyu ise “Benim tercihim her zaman sürecin işlemesi yönünde.” diyerek geçiştirdi.

POLONYA’YA FÜZE SAVUNMA ÜSSÜ

Aynı toplantıda bulunan ve ABD’nin Polonya’da füze savunma üssü inşasına ilişkin bir soruya yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood, “Polonya’da füze savunma üssü inşa etme konusunda kararlıyız. Planımız onu Füze Savunma İnceleme Belgesi gereğince tamamlamaktır.” dedi.

Rood inşaatın devam ettiğini, bazı gecikmeleri giderdiklerini belirtti.

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