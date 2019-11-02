Aile boyu itiraf
Geçmişteki alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla olan mücadelesiyle bilinen ABD’li oyuncu Demi Moore (56), kızları Rumer, Scout ve Tallulah ile birlikte bir televizyon programına katıldı.
Kızları, annelerinin alkol ve uyuşturucu kullandığı zamanlarda kendilerine karşı kötü bir davranış sergilemediğini söyledi. Moore’un kızları, annelerinin bağımlı haline bizzat tanık olduklarını söyledi. Moore, geçtiğimiz ay çıkardığı ‘Inside Out’ isimli kitabında 15 yaşındayken tecavüze uğradığını anlatmıştı.
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