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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
13.05.2018 - 23:47, Son Güncelleme:

Aile boyu intihar bombacısı olmuşlar

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Aile boyu intihar bombacısı olmuşlar

Endonezya’da DEAŞ terörü kiliseleri hedef aldı. 6 intihar bombacısının üç kiliseye yaptığı saldırılarda 7 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. Saldırganların anne, baba ve çocuklar olmak üzere aynı aileden olması olayın şokunu arttırdı.

GÜNEYDOĞU Asya ülkesi Endonezya’da Hıristiyanların pazar ayini sırasında üç kiliseye intihar saldırıları yapıldı. Doğu Cava bölgesinde bulunan ve ülkenin ikinci büyük kenti olan Surabaya’daki saldırılarda 6 intihar bombacısı ve 7 kişi öldü, yaralananların sayısı 40’ı aştı. Olaydaki en çarpıcı noktalardan biri 6 intihar bombacısının aynı aileden olmasıydı. Ailenin babası bomba yüklü bir araçla birlikte kendisini havaya uçurdu. 18 ve 16 yaşındaki iki oğlu, motosikletle saldırıyı gerçekleştirdi. Anne ise 9 ve 12 yaşındaki kızlarıyla birlikte girdiği kilisenin içinde üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.

DEAŞ ÜSTLENDİ

İntihar bombacısı ailenin, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın kontrolündeki bölgede bir süre yaşadıktan sonra Endonezya’ya döndükleri açıklandı.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi. Saldırılarda hedef alınan kiliselerin isimleri Santa Maria, Diponegoro ve Pantekosta olarak açıklandı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, olay yerinde incelemelerde bulunmak ve yaralıları ziyaret etmek için kente gitti. Ülkenin en büyük Müslüman topluluğundan Endonezya Ulema Meclisi ve Cakarta’daki Endonezya Kilisesi Derneği saldırıları kınadı.

El Kaide bağlantılı teröristler, 2002 yılında, Endonezya’ya bağlı Bali adasında, 202 kişinin öldüğü bombalı saldırıları yapmıştı. 260 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, en kalabalık Müslüman nüfusu barındırıyor. Nüfusun yüzde 87’si Müslüman, yüzde 10’u Hıristiyan, yüzde 1.7’si Hindu. Ülkede yaşayan Hıristiyanların büyük kısmını etnik olarak Çinliler oluşturuyor.

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