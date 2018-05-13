Aile boyu intihar bombacısı olmuşlar
Endonezya’da DEAŞ terörü kiliseleri hedef aldı. 6 intihar bombacısının üç kiliseye yaptığı saldırılarda 7 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. Saldırganların anne, baba ve çocuklar olmak üzere aynı aileden olması olayın şokunu arttırdı.
GÜNEYDOĞU Asya ülkesi Endonezya’da Hıristiyanların pazar ayini sırasında üç kiliseye intihar saldırıları yapıldı. Doğu Cava bölgesinde bulunan ve ülkenin ikinci büyük kenti olan Surabaya’daki saldırılarda 6 intihar bombacısı ve 7 kişi öldü, yaralananların sayısı 40’ı aştı. Olaydaki en çarpıcı noktalardan biri 6 intihar bombacısının aynı aileden olmasıydı. Ailenin babası bomba yüklü bir araçla birlikte kendisini havaya uçurdu. 18 ve 16 yaşındaki iki oğlu, motosikletle saldırıyı gerçekleştirdi. Anne ise 9 ve 12 yaşındaki kızlarıyla birlikte girdiği kilisenin içinde üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.
DEAŞ ÜSTLENDİ
İntihar bombacısı ailenin, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın kontrolündeki bölgede bir süre yaşadıktan sonra Endonezya’ya döndükleri açıklandı.
Saldırıyı DEAŞ üstlendi. Saldırılarda hedef alınan kiliselerin isimleri Santa Maria, Diponegoro ve Pantekosta olarak açıklandı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, olay yerinde incelemelerde bulunmak ve yaralıları ziyaret etmek için kente gitti. Ülkenin en büyük Müslüman topluluğundan Endonezya Ulema Meclisi ve Cakarta’daki Endonezya Kilisesi Derneği saldırıları kınadı.
El Kaide bağlantılı teröristler, 2002 yılında, Endonezya’ya bağlı Bali adasında, 202 kişinin öldüğü bombalı saldırıları yapmıştı. 260 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, en kalabalık Müslüman nüfusu barındırıyor. Nüfusun yüzde 87’si Müslüman, yüzde 10’u Hıristiyan, yüzde 1.7’si Hindu. Ülkede yaşayan Hıristiyanların büyük kısmını etnik olarak Çinliler oluşturuyor.
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