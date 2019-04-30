Afrin üssüne koruma duvarı
SURİYE’de Zeytin Dalı harekâtı ile terör örgütü PYD/YPG’den temizlenen Afrin bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geçici üslendiği tepenin çevresi güvenlik duvarıyla çevrilmeye başlandı. Suriye’deki içsavaşla ilgili anlık gelişmeleri bildiren internet sitelerinde, TSK unsurlarının konuşlu olduğu tepenin etrafındaki metruk binalar yıkılarak, çevresine güvenlik duvarı çekilmeye başlandığına dair görüntüler yayınlandı. Koruma duvarının, saldırıları önlemek için yapıldığı değerlendiriliyor.
Öte yandan Suriye’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyinde rejim güçleri ile Rusya’ya ait hava unsurlarının saldırıları devam etti. Latamine, Gab düzlüklerinin güney ucu ile güneybatıdaki Cisr eş Şuğur bölgelerine savaş uçakları ve helikopterlerle hava saldırıları sürerken, Han Şeyhun’da Ceyş el İzze örgütünün, rejime karşı saldırı başlatmak için hazırlık yaptığı savunuldu. Halep kırsalının batısındaki El Raşidin bölgesinde de terör örgütü Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) sızması sonucu beş rejim askerini öldürdüğü öne sürüldü.
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