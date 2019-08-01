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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.08.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyon

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Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyon

Afganistan'da, Logar ve Kandahar vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Shahpur Ahmadzay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Azara'da toplanan çok sayıda militanın, başkent Kabil'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki bölgede büyük bir saldırı hazırlığı içinde olduğu istihbaratı edindiklerini söyledi.     

Afgan güvenlik güçlerince bölgede düzenlenen operasyonda 45 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 15'inin yaralandığını belirten Ahmadzay, operasyonda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 8'inin de yaralandığını bildirdi.     

Öte yandan Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır da Arghistan bölgesinde kontrol noktalarına baskın düzenleyen militanlara yönelik ABD ve Afganistan güçlerinin ortak operasyon düzenlediğini kaydetti.     

Nasır, karadan ilerleyen Afgan güçlerine ABD'lilerin havadan destek verdiği operasyonda, en az 22 Taliban militanının öldürüldüğü, 11'inin yaralandığı bilgisini paylaştı.     

Taliban'dan operasyonlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.     

AFGANİSTAN'DAKİ BARIŞ SÜRECİ     

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.     

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.     

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.     

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