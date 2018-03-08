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    AfD’li ‘deve çobanı’ istifa ediyor

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    08.03.2018 - 12:29 | Son Güncelleme:

    Türkleri aşağılamak için ‘deve çobanı’ ve ‘kimyon tüccarı’ benzetmesi yapan aşırı sağcı parti AfD’nin Saksonya Anhalt Eyalet Meclisi milletvekili ve partinin eyalet teşkilat başkanı Andre Poggenburg baskılar üzerine istifa ediyor.

    AfD’nin Saksonya Anhalt Grup Başkanı da olan Andre Poggenburg’u partisi, kamuoyundan gelen baskılar üzerine gözden çıkardı. ‘Kül Çarşambası’ adlı geleneksel siyasi konuşmasında Türkleri ‘deve çobanı’ ve ‘kimyon tüccarı’ olarak niteleyen Poggenburg, Türkler için “Defolup gitsinler! Çok eşli, toprak evlerine. Boğaz’ın öte yakasına” demişti.
    Kamuoyundan çok tepki gelince Saksonya Anhalt Eyalet Meclisi’nde, parti grubunda gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda yapılan oylamada Poggenburg’a sadece 3 destek oyu çıktı. 17 AfD milletvekili ‘Hayır’ oyu verdi. İki milletvekili ise çekimser oy kullandı.

    İSTİFA EDİYORUM
    Partisi içinde desteği kaybeden Andre Poggenburg ay sonunda grup başkanlığından istifa edeceğini ve teşkilat başkanlığını da bırakacağını açıkladı. Poggenburg, partisi üzerindeki baskıyı almak istediğini ve güven kaybını istifasına gerekçe gösterdi. Poggenburg’un Türkleri aşağılayan sözleri üzerine çok sayıda üye partiden istifasını vermiş ve birçok kişi de üye dilekçelerini geri çekmişti.

    Etiketler: deve çobanı , Andre Poggenburg , AfD , avrupadan haberler
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