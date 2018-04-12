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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
DW Türkçe
12.04.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Af Örgütü: İdam cezalarında azalma var

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Af Örgütü: İdam cezalarında azalma var

Dünya çapında her yıl yüzlerce kişi idam ediliyor. Ancak Uluslararası Af Örgütü'nün yıllık raporuna göre geçen yıl idam cezalarının infazında azalma kaydedildi. Uluslararası Af Örgütü'nün 2017 yılı raporuna göre dünya çapında geçen yıl 993 kişinin idam cezası infaz edildi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında azalma anlamına geliyor. Af Örgütü’nün verilerine göre 2016’da 1032 idam cezasının infazı kayıtlara geçmişti.

Peki bu yüzde 4'lük gerileme küresel bir eğilimin göstergesi mi? Uluslararası Af Örgütü’nün idam cezaları uzmanı Oluwatosin Popoola'ya göre belli ülkelerde bir gelişmeden söz edilse bile küresel bir genelleme yapmak yanlış. Ancak Popoola, listenin ilk üç sırasında yer alan İran, Suudi Arabistan ve Pakistan’da idam cezası infazlarının azaldığına dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü’nün verilerine göre 2017’de protesto gösterilerine sahne olan İran'da bir önceki yıla oranla yüzde 11 daha az idam cezası uygulanırken Pakistan’daki gerileme yüzde 31'i buluyor.

VERİLER TAM GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İstatistiklerdeki bu gerilemenin nedenlerinin ülkelere göre değiştiğini belirten Popoola, örneğin İran’da daha az idam cezası uygulanmasının arkasında uyuşturucu ile bağlantılı suçların takibi konusundaki hukuki reformların bulunduğunu söyledi. Raporu DW’ye değerlendiren Af Örgütü uzmanı Popoola, önceki yıl idam cezalarının infazında rekor kıran Pakistan ve Suudi Arabistan’daki gerilemenin tam olarak hangi nedenlere bağlı olduğunu söylemenin ise mümkün olmadığını belirtti.

Af Örgütü: İdam cezalarında azalma var

Af Örgütü'nün verilerine göre Mısır'da da yüzde 20'lik bir gerileme söz konusu. Ancak 2017 yılında toplam 23 ülkede idam cezasının infaz edildiğini bildiren örgüt, vaka sayılarına dair verilerin tam olarak gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor.

Verilerin başında "en az" ibaresinin bulunduğunu belirten yetkililer, bu sayıların hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kayda geçirebildikleri vakaları yansıttığını ve karanlıkta kalan vakalarla sayının daha yüksek olduğundan yola çıkılması gerektiğini belirtiyor.

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