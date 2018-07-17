Abluka altındaki son iki kasaba için takas anlaşması
Suriye’nin İdlib kentinde muhaliflerin ablukası altındaki Fua ve Kefraya kasabalarındaki sivillerin, rejim hapishanelerinde bulunan yüzlerce tutuklunun salıverilmesi karşılığında tahliye edileceği öne sürüldü.
Fransız AFP ajansının haberine göre; anlaşmaya, rejim müttefiki Rusya ile Türkiye aracılığıyla varıldı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, “Anlaşma, muhalifler ve Hayat el Şam’ın ablukasındaki Fua ve Kefreya’da yaşayanların tamamen rejim kontrolündeki Halep yakınlarındaki bir bölgeye tahliyesini sağlıyor.
Karşılığında ise yüzlerce tutuklu rejim hapishanelerinden serbest bırakılacak” dedi. Suriye’de Birleşmiş Milletler tarafından “abluka altında” olarak tanımlanan son iki yer olan Fua ve Kefreya’da çoğu Şii olmak üzere 8 bin 100 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. 2015 yılından bu yana kuşatma altında tutulan bu kasabalar için geçen yıl da tahliye anlaşması yapılmış ve binlerce kişi otobüslerle rejim kontrolündeki bölgelere taşınmıştı. Tahliyeler sırasında ise bir konvoyu hedef alan saldırıda, aralarında 72 çocuğun da bulunduğu en az 150 sivil hayatını kaybetmişti
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