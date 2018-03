ABD'yi 3 haftada 4. kez kar fırtınası vurdu

Dün gece Philadelphia ve Washington D.C'de başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına sabah saatlerinde New York'a ulaştı. Başkent Washington D.C'de bugün federal hükümet ve devlet kurumlarının kapalı olduğu duyurulurken, her üç şehirde okullar tatil edildi.

​Kar fırtınası, New York'ta metro seferlerinde aksamalara neden olurken, New Jersey eyaletinde de ulaşımı olumsuz etkiledi.

Uzmanlar, fırtınanın bugün kuzeye ilerleyerek Connecticut, Massachusetts ve Maine eyaletlerini etkisi altına almasının beklendiğini kaydederek, Atlantik Okyanusuna kıyısı olan bölgelerde sel felaketi uyarısında bulundu.

Uçuş hizmetleri veren ABD'li FlightAware'in verilerine göre, dün akşamdan itibaren ABD'de yaklaşık 25 bin uçuşta gecikmeler yaşandı. Veriler dün ülkede 15 bin uçuşta gecikme yaşandığını ve bin 100 uçuşun da iptal edildiğini gösterdi.

Çarşamba sabahı erken saatlerde bastıran kar fırtınası akşam saatlerinde yavaşladı. New Jersey eyaletinde ve New York kentinde kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. New York’ta okullar tatil edilirken, valilik ve belediye yetkilileri halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. New York Valisi Andrew Cuomo, kar fırtınası ile mücadele için Ulusal Muhafız Birlikleri’nin göreve çağrıldığını açıkladı.

​Bugün yerel saatle 14.30 itibarıyla ise 9 bin 800 uçuşta gecikme yaşanırken, 4 bin 800 sefer iptal edildi. ABD'nin kuzeydoğusunda 3 Mart, 8 Mart ve 13 Mart'taki fırtınalarda 9 binden fazla uçuş iptal edilmiş, 2 milyon kişi elektriksiz kalmıştı.