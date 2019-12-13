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Dünya
13.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’ye çok sert yaptırım tepkisi: Saygısızlığın yeni tezahürü

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ABD’ye çok sert yaptırım tepkisi: Saygısızlığın yeni tezahürü

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Rusya’dan S-400 alımı ve Suriye politikası nedeniyle Türkiye’ye yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etmesine iktidar ve muhalefet çok sert tepki verdi.

Dışişleri Bakanlığı, bu adımı, “Milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürü” olarak nitelerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da karara ilişkin, “S-400 alımımıza, kullanımınıza dönük bir etkisi olmayacaktır” dedi. Meclis’teki iktidar ve muhalefet sözcüleri de karara, “ilişkilerde büyük kopuşa neden olacağı” uyarısıyla tepki gösterdi.

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