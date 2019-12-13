ABD’ye çok sert yaptırım tepkisi: Saygısızlığın yeni tezahürü

Dışişleri Bakanlığı, bu adımı, “Milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürü” olarak nitelerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da karara ilişkin, “S-400 alımımıza, kullanımınıza dönük bir etkisi olmayacaktır” dedi. Meclis’teki iktidar ve muhalefet sözcüleri de karara, “ilişkilerde büyük kopuşa neden olacağı” uyarısıyla tepki gösterdi.