Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah İbni Almarhum Sultan Ahmad Şah Al-Musta’in Billah dün resmen ‘kral’ oldu
Malezya Sultanı 5’inci Muhammed’in tahttan feragat etmesinin ardından, Pahang bölgesi Sultanı Abdullah Ri’ayatuddin El-Mustafa Billah Şah İbni Almarhum Sultan Ahmad Şah El-Musta’in Billah (tam adı), dün düzenlenen törende yemin edip geleneksel Tengkolok başlığını takarak resmen Malezya Sultanı oldu.
Kuran-ı Kerim’i ve ülkenin sembolü Kris hançerini öperek yemin eden Abdullah Şah’a, Istana Negara Sarayı’ndaki törende kraliçesi Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti El-Marhum El-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar El-Haj eşlik etti.
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