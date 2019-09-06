Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAbdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi
GeriDünya Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
06.09.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çarşamba akşamı vefat eden küçük oğlu Abdullah Mursi'nin cenazesi, sıkı güvenlik önlemleri altında yalnızca ailesi, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının katılabildiği törenle babasının cenazesi gibi gece toprağa verildi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi'nin cenazesi, yalnızca ailesi, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının katılmasına izin verilen törenle babasının mezarının yakınında bulunan mezarlığa defnedildi.

Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba akşamı 25 yaşında vefat eden Abdullah Mursi'nin sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan cenaze törenine hapisteki kardeşi Üsame Mursi'nin yanı sıra annesi, kardeşleri, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının da katılmasına izin verildiğini söyledi.

Abdulmaksud, "Mısır Başsavcılığı kararıyla Kahire'deki bir hastaneden cenazesi alınan Abdullah Mursi'nin cenazesi, Zeynhum morguna getirildi. Orada ailesi tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kahire'nin doğusundaki Medinet Nasr semtindeki babasının cenazesinin medfun bulunduğu kabristan yakınında defnedildi." dedi.

Mısır makamları tarafından Abdullah Mursi'nin defni ve vefat sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Muhammed Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi Abdullah'ın geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirmişti. Mursi ailesinden yapılan açıklamada, vefata ilişkin herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığı belirtilmişti.

Abdullah Mursi daha önce hapis yatmıştı

Mursi ailesi, Ekim 2018'de Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine baskın yapan güvenlik güçlerinin Abdullah'ı gözaltına aldığını, aynı gün içinde de serbest bıraktığını duyurmuştu.
Abdullah Mursi ve arkadaşı Muhammed İmad Abdulmunim, Mart 2014'te bir kontrol noktasında durdurulan araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, Benha Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi (yaklaşık 3 bin 515 lira) para cezasına çarptırılmıştı.
22 Temmuz 2015'te serbest bırakılan Abdullah Mursi'nin ailesi oğullarının uyuşturucu kullanmadığını, söz konusu tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu ifade etmişti.

Abdullah Mursi, babası Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Facebook hesabından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer yetkilileri babasını öldürmekle suçlayan paylaşımlarda bulunmuştu.

Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefat etmiş ve gece defnedilmişti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında, 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
Mısır devlet televizyonu, 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Resmen açıklandı! Türkiye'den 2 şehir listede
Brexit Türk vatandaşlarını nasıl etkileyecek?
Afganistan'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında patlama
Japonya'da tren kazası: 30 yaralı