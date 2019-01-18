ABD'nin 'Füze Savunma Ä°nceleme Belgesi'nde Ä°srail detayÄ±
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca (Pentagon), Donald Trump'Ä±n talimatÄ±yla hazÄ±rlanan "FÃ¼ze Savunma Ä°nceleme Belgesi"nde "ABD, 2019 mali yÄ±lÄ±ndan 2028 mali yÄ±lÄ±na kadar her yÄ±l Ä°srail'in fÃ¼ze savunmasÄ± iÃ§in 500 milyon dolarlÄ±k vaadin de iÃ§inde bulunduÄŸu yeni bir ABD-Ä°srail MutabakatÄ± ile desteklenen Ä°srail ile fÃ¼ze savunma ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde devam ettirecektir" ifadesine yer verildi.
Pentagon, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶reve geldikten hemen sonra verdiÄŸi bir talimatla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "FÃ¼ze Savunma Ä°nceleme Belgesini" yayÄ±mladÄ±.
Belgede, ABD'nin kapsamlÄ± bir fÃ¼ze savunma kabiliyeti iÃ§in yeni teknolojilere yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtilirken, uzaya, balistik fÃ¼zeleri tespit etmek Ã¼zere yeni sistemler yerleÅŸtirileceÄŸine dikkat Ã§ekildi.
F-35 uÃ§aklarÄ± iÃ§in ABD'nin fÃ¼ze savunma kapasitesine katkÄ± saÄŸlayacak fÃ¼zeler geliÅŸtirileceÄŸine iÅŸaret edilen belgede, ABD'nin elindeki mevcut fÃ¼ze savunma silahlarÄ±nÄ±n da hipersonik teknolojilere karÅŸÄ± koyacak ÅŸekilde modernize edileceÄŸi belirtildi.
Ä°srail ile fÃ¼ze savunma ortaklÄ±ÄŸÄ±na devam edilecek
ABD'nin mÃ¼ttefik ve ortaklarÄ±nÄ± ABD sistemleriyle Ã§alÄ±ÅŸacak milli sistemler geliÅŸtirme konusunda teÅŸvik edeceÄŸinin altÄ± Ã§izilen belgede, KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (KÄ°K) Ã¼lkelerinin daha sonra ABD sistemleriyle bÃ¶lgede kademeli bir savunma hattÄ± oluÅŸturacak ÅŸekilde ABD'den fÃ¼ze savunma sistemleri almalarÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi.
ABD'nin Ä°srail ile fÃ¼ze savunma ortaklÄ±ÄŸÄ±na devam edeceÄŸi belirtilen belgede, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:
"ABD, 2019 mali yÄ±lÄ±ndan 2028 mali yÄ±lÄ±na kadar her yÄ±l Ä°srail'in fÃ¼ze savunmasÄ± iÃ§in 500 milyon dolarlÄ±k vaadin de iÃ§inde bulunduÄŸu yeni bir ABD-Ä°srail MutabakatÄ± ile desteklenen Ä°srail ile fÃ¼ze savunma ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde devam ettirecektir. Bu mutabakat kapsamÄ±nda Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail ile kapsamlÄ± iÅŸ birliÄŸini sÃ¼rdÃ¼recek ve benzer ABD savunma misyonlarÄ± iÃ§in Ä°srail'in araÅŸtÄ±rma-geliÅŸtirme Ã§abalarÄ±ndan faydalanacaktÄ±r."
Pentagon'un, Ä°srail'in "Demir Kubbe" savunma sistemlerinin ortak Ã¼retimini desteklediÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan belgede, "ABD'nin Ä°srail'in balistik fÃ¼ze programÄ±na uzun zamandÄ±r verdiÄŸi desteÄŸin iÃ§inde artÄ±k David Sling ve Arrow-3 fÃ¼ze savunma sistemlerinin ortak geliÅŸtirilmesi ve Ã¼retilmesi de var." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
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