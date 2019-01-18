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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Dünya
AA
18.01.2019 - 07:06, Son GÃ¼ncelleme:

ABD'nin 'Füze Savunma Ä°nceleme Belgesi'nde Ä°srail detayÄ±

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ABD'nin 'Füze Savunma Ä°nceleme Belgesi'nde Ä°srail detayÄ±

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca (Pentagon), Donald Trump'Ä±n talimatÄ±yla hazÄ±rlanan "FÃ¼ze Savunma Ä°nceleme Belgesi"nde "ABD, 2019 mali yÄ±lÄ±ndan 2028 mali yÄ±lÄ±na kadar her yÄ±l Ä°srail'in fÃ¼ze savunmasÄ± iÃ§in 500 milyon dolarlÄ±k vaadin de iÃ§inde bulunduÄŸu yeni bir ABD-Ä°srail MutabakatÄ± ile desteklenen Ä°srail ile fÃ¼ze savunma ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde devam ettirecektir" ifadesine yer verildi.

Pentagon, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶reve geldikten hemen sonra verdiÄŸi bir talimatla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "FÃ¼ze Savunma Ä°nceleme Belgesini" yayÄ±mladÄ±.

Belgede, ABD'nin kapsamlÄ± bir fÃ¼ze savunma kabiliyeti iÃ§in yeni teknolojilere yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtilirken, uzaya, balistik fÃ¼zeleri tespit etmek Ã¼zere yeni sistemler yerleÅŸtirileceÄŸine dikkat Ã§ekildi.

F-35 uÃ§aklarÄ± iÃ§in ABD'nin fÃ¼ze savunma kapasitesine katkÄ± saÄŸlayacak fÃ¼zeler geliÅŸtirileceÄŸine iÅŸaret edilen belgede, ABD'nin elindeki mevcut fÃ¼ze savunma silahlarÄ±nÄ±n da hipersonik teknolojilere karÅŸÄ± koyacak ÅŸekilde modernize edileceÄŸi belirtildi.

Ä°srail ile fÃ¼ze savunma ortaklÄ±ÄŸÄ±na devam edilecek

ABD'nin mÃ¼ttefik ve ortaklarÄ±nÄ± ABD sistemleriyle Ã§alÄ±ÅŸacak milli sistemler geliÅŸtirme konusunda teÅŸvik edeceÄŸinin altÄ± Ã§izilen belgede, KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (KÄ°K) Ã¼lkelerinin daha sonra ABD sistemleriyle bÃ¶lgede kademeli bir savunma hattÄ± oluÅŸturacak ÅŸekilde ABD'den fÃ¼ze savunma sistemleri almalarÄ± konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi.

ABD'nin Ä°srail ile fÃ¼ze savunma ortaklÄ±ÄŸÄ±na devam edeceÄŸi belirtilen belgede, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"ABD, 2019 mali yÄ±lÄ±ndan 2028 mali yÄ±lÄ±na kadar her yÄ±l Ä°srail'in fÃ¼ze savunmasÄ± iÃ§in 500 milyon dolarlÄ±k vaadin de iÃ§inde bulunduÄŸu yeni bir ABD-Ä°srail MutabakatÄ± ile desteklenen Ä°srail ile fÃ¼ze savunma ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde devam ettirecektir. Bu mutabakat kapsamÄ±nda Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail ile kapsamlÄ± iÅŸ birliÄŸini sÃ¼rdÃ¼recek ve benzer ABD savunma misyonlarÄ± iÃ§in Ä°srail'in araÅŸtÄ±rma-geliÅŸtirme Ã§abalarÄ±ndan faydalanacaktÄ±r."

Pentagon'un, Ä°srail'in "Demir Kubbe" savunma sistemlerinin ortak Ã¼retimini desteklediÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan belgede, "ABD'nin Ä°srail'in balistik fÃ¼ze programÄ±na uzun zamandÄ±r verdiÄŸi desteÄŸin iÃ§inde artÄ±k David Sling ve Arrow-3 fÃ¼ze savunma sistemlerinin ortak geliÅŸtirilmesi ve Ã¼retilmesi de var." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

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