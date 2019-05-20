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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.05.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

'ABD'nin F-16'lar için talep ettiği fiyat abartılı'

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'ABD'nin F-16'lar için talep ettiği fiyat abartılı'

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ABD ile savaş uçağı alımı için yürüttükleri görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini belirterek, "ABD’nin F-16 savaş uçakları için bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız." dedi.

Karakaçanov, düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan ile ABD arasında 16 adet F-16 savaş uçağı alımı amacıyla yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini söyledi.

Bulgaristan Parlamentosunun uçakların alımı için 900 milyon avro bütçe ayırdığını kaydeden Karakaçanov, "ABD’nin F-16 savaş uçakları için bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız." dedi.

Karakaçanov, ABD ile yapılan görüşmelerin umut verici olmadığını belirterek, "Gerçek fiyatı 3 Bulgar levasını geçmeyen bir şeyin fiyatının tam 5 leva olduğunu söylediklerinde nasıl bir yanıt verirsiniz? Bakın, çocuklar, 'Bu fiyat neden bu kadar kabarık?' dersiniz." şeklinde konuştu.

ABD ile görüşmelerin süreceğini dile getiren Karakaçanov, fiyatın makul seviyeye çekilmesi, ödemelerin vadeye bağlanması ve ilk uçakların en geç iki yıla kadar teslimi konusunda ısrarlı olduklarını kaydetti.

Karakaçanov, ABD hükümeti ile görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda söz konusu uçakları İsveç'ten alabileceklerini söyledi.

İsveç uçak şirketi Svenska Aeroplan Aktie Bolaget (SAAB) ile temasa geçileceğini söyleyen Karakaçanov, "Biz şimdilik gerekli çabaları gösterip görüşmeleri sürdürüyoruz ancak ABD hükümeti ile temaslarımızdan sonuç alamazsak İsveç'in SAAB şirketi ile görüşmelere gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin eski Rus yapımı MiG tipi 16 savaş uçağına sahip olduğu ve bunlardan sadece 4’ünün görev yapabilecek durumda bulunduğu belirtiliyor.

Bulgaristan Parlamentosu, 16 Ocak'ta ülkenin yeni savaş uçağı filosu alması yönündeki kararı kabul etmiş ve hükümet, ABD ile 16 adet F-16 tipi savaş uçağı alımı amacıyla görüşmelere başlamıştı.

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