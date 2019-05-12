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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.05.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

ABD'nin el koyduğu Kuzey Kore'nin kargo gemisinin durumu

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ABD'nin el koyduğu Kuzey Kore'nin kargo gemisinin durumu

ABD'nin "uluslararası yaptırımları deldiği" gerekçesiyle hafta içinde el koyduğunu açıkladığı Kuzey Kore'nin kömür taşıyan kargo gemisi Wise Honest, Pasifik Okyanusu'nda Amerikan Samoası'na geldi.

ABD Sahil Güvenliği halkla ilişkiler yetkilisi Amanda Wyrick, Wise Honest'ın, Amerikan Samoası'nın başkenti Pago Pago'daki limana demirlediğini ve burada incelemeye tabi tutulacağını açıkladı.     

Wyrick, soruşturma neticesine göre geminin Amerikan Samoası'ndan başka bir yere götürüleceğini ve inceleme sırasında Pago Pago limanının korunacağını söyledi.     

ABDnin el koyduğu Kuzey Korenin kargo gemisinin durumu

Amanda Wyrick, soruşturma için Amerikan Samoası'na gelen ABD Sahil Güvenlik personeli veya federal yetkililerin sayısını bilmediğini kaydetti.     

ABD Adalet Bakanlığı hafta içinde, kömür taşımak için kullanılan Kuzey Kore'ye ait kargo gemisi Wise Honest'a, ABD kara sularına yaklaşması üzerine el konulduğunu açıklamıştı.     

ABDnin el koyduğu Kuzey Korenin kargo gemisinin durumu

ABD'nin ilk kez bir Kuzey Kore kargo gemisine el koyduğunu belirten yetkililer, geminin bakım ve ekipman ihtiyacının "yanlışlıkla" Amerikan bankaları üzerinden dolarla yapıldığını belirtmişti. Açıklamada, geminin Kuzey Kore'nin kömür transferine ilişkin uluslararası yaptırımları ihlal ettiği vurgulanmıştı. 

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