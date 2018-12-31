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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
31.12.2018 - 07:19, Son Güncelleme:

ABD'li senatörden "Suriye'den çekilme" açıklaması

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ABD'li senatörden "Suriye'den çekilme" açıklaması

ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme sürecine ilişkin kendisine bilmediği şeyler anlattığını ve çekilme sürecinin şu aşamada yavaşlatıldığını söyledi.

Graham, Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin Graham, "Başkan ve (ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph) Dunford ile görüşmelerden sonra gideceğimiz yön hakkında hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Sanırım akıllıca bir şekilde işleri yavaşlatıyoruz. Başkanın başkalarına daha fazlasını ödetme ve daha fazlasını yaptırma amacını gerçekleştirmenin en iyi yolunu tekrar değerlendirmek için bir duraklama sürecinde olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Graham, Trump'ın Irak'taki kuvvetleri ziyaret ettiği zaman bölgedeki komutanların kendisine DEAŞ'ın tamamen imha edilmediğini anlattığını ve gözlerinin açılmasına vesile olduklarını ifade ettiğini iddia etti.

Daha önce Trump'ın Suriye'den çekilme kararına sert tepki veren Graham, "(Trump) bana bilmediğim birçok şey anlattı. Şu anda Suriye konusunda çok daha iyi hissetmemi sağladı. DEAŞ'ın tamamen bitirileceği sözünü verdi. Henüz o noktada değiliz ama bu işi bitireceğine söz verdi." dedi.

Daha sonra Twitter hesabından da açıklama yapan Graham, Donald Trump'tan ABD'nin Suriye'deki çabaları konusunda çok şey öğrendiğini ve bunun kendisi için tatmin edici olduğunu savundu.

Graham, "Başkan, Suriye'den söz konusu olabilecek herhangi bir çekilmede şunları temin etmiş olacak: Bir, DEAŞ tamamen imha edilmiş olacak. iki, İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. Üç, Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak. Başkan Donald Trump, çekilme süreci uygulanırken bu amaçların gerçekleşmesi konusunda komutanlarımız ve müttefiklerimizle çalışıyor." paylaşımında bulundu.

TÜRKİYE'NİN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ KILIÇ'TAN GRAHAM'A YANIT

Graham'ın paylaşımındaki "Kürt müttefikler" ifadesine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç sert tepki gösterdi.

Graham'ın paylaşımını yanıtlayan Kılıç, "Sayın Senatör, Kürt müttefiklerimiz derken emimim ki YPG/PYD'ye atıfta bulunmuyorsunuz. YPG/PYD ile PKK arasında inkar edilemez emir komuta ilişkisini Washington'daki herkesten iyi siz biliyorsunuz ve aynı zamanda bunu kamuya siz ifşa ettiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıç paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Eğer ABD'nin Suriyeli Kürtler konusunda kaygısı varsa Türkiye'nin gün gibi ortada yaptıklarını örnek alın. Biz, YPG/PYD'nin ve Suriye rejiminin kıyımından kaçan neredeyse 300 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz. Suriyeli Kürtlerin güvenliğini tehlikeye atacak olan şey Başkan Trump'ın vizyoner kararının ardından atılacak adımlar değil stratejik bir hata olarak YPG/PYD/PKK'ya şimdiye kadar verilen gereksiz asker destek olacaktır."

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