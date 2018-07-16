ABD’li komutanlardan SDG’li ile ‘Kara şahin’ pozu
ABD, Türkiye ile Suriye’nin Menbiç bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesi için çalışmalarına devam ederken, Orta Fırat bölgesinde ise PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG ile işbirliğini sürdürüyor.
ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Twitter’daki hesabından Amerikalı generallerin, ‘SDG’nin Orta Fırat Vadisi Komutanı’ diye nitelenen ‘Chiya’ ile birlikte denetleme uçuşu sırasında helikopterde çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Mesajda SDG’li için ‘general’ kısaltması kullanılması dikkat çekti.
‘Kara Şahin’ diye bilinen Blackhawk UH-60 tipi helikopterle yapılan uçuş sırasında operasyon bölgesinin gözlemlendiği belirtildi. Helikopterde DEAŞ ile mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD’li komutanı General Paul E. Funk ile koalisyonun özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard da yer aldı. Twitter mesajında Amerikalı generallerin SDG liderliğiyle Orta Fırat Vadisi bölgesindeki terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonları değerlendirdikleri belirtildi ve “Suriye’nin bu bölümü affetmez ve mücadele zorlu geçecek. Bu yerleşimleri 4 yıldan fazla bir süre sonra nihayet kurtarma konusunda kararlıyız” ifadesine yer verildi. Grubun yer sofrasında fotoğrafları da yayınlandı.
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